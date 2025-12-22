華電網政府標案雙位數成長 明年營運加溫

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華電網營運長王榮德證實今年政府專案得標量已達雙位數成長，明年營運可繼續加溫。圖／華電網提供
系統整合大廠華電網日前舉行法說會，提到資通訊、智能應用、數位媒體、資安等四領域均有斬獲，第3季營收16.4億元，年增19%，每股純益0.22元，順利轉虧為盈。公司表示，今年政府專案得標量已達雙位數成長，明年仍將積極爭取，同時台電光傳輸網路採購案明年開始貢獻，2026年營運可繼續加溫。

華電網營運長王榮德表示，第3季存貨金額24.29億元，年增39%，這將是未來營收主要驅力。同時也提到國軍營區警監系統的實績，發展AI哨兵，進行翻牆、徘徊、跨越禁區等入侵偵測，未來能在數位韌性方面，提供完整服務。

王榮德指出，營運成長動能與實績主要有四項，智慧交通新產品「智慧桿」已於全台陸續落地，整合道路影像等相關資料收集與辨識，持續向外推廣。第二，華電網自主研發的Edge AI影像辨識與數位分身交通管理平台，已導入高速公路系統。

其三，參與台灣車聯網資通訊標準（TCROS）制定，與交通部合作自駕示範場域「D-City」進行測試。第四，桃園國際機場第三航廈北廊廳試營運，華電聯網參與建置的「第三航站區旅客運輸系統」，導入自駕電動巴士成為機場亮點。

王榮德指出，華電網是國內前三大系統整合商，曾建置台灣第一套ADSL、亦建置亞洲最大IPTV（MOD）網路建置系統，公司以既有的先進者優勢整合AI技術，將「負責任的AI」概念導入服務環節。換言之，華電網正由系統整合商，逐步轉型至AI方案的服務提供商。不只如此，華電網亦深耕資安領域有成，今年與國立大學合作建立資安基地，投資台灣關鍵資安人才的養成。

華電網累計前11月營收48.2億元，年增3.9%。第3季毛利率18.81%、每股純益0.22元，單季轉虧為盈。

