全球記憶體持續供不應求 南亞科市占率倍增

經濟日報／ 編譯吳孟真易起宇／綜合外電

全球記憶體持續供不應求，南韓兩大巨頭SK海力士與三星都正加快生產腳步。報告顯示，全球記憶體製造商第3季市占率出現消長，SK海力士下滑，三星與南亞科（2408）則提高，南亞科市占率更翻倍至2%。

研調機構Counterpoint最新報告顯示，在出口量增加和價格上漲帶動下，第3季全球DRAM市場規模季增26%。SK海力士連續三季維持DRAM市場龍頭寶座，但市占率略比第2季下滑4個百分點至34%。三星上季DRAM市占率季增1個百分點至33%。南亞科市占率從第2季的1%倍增至2%。

若只看HBM市場，SK海力士第3季市占率下滑至57%，低於第2季的64%，仍穩居市場龍頭。

SK海力士 南亞科 市場

