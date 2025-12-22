美光海內外大投資 洋基、亞翔跟著吃香喝辣
美光示警，目前記憶體供貨「遠遠無法跟上客戶需求」，上調2026財年資本支出至200億美元，並傳出有意透過力積電銅鑼新廠閒置空間遷入機台生產。美光海內外大投資，引爆無塵室與機電工程需求激增，洋基工程（6691）、亞翔（6139）等協力廠跟著吃香喝辣，在手訂單及營運同步衝高。
洋基工程證實，已獲美系記憶體大廠逾200億元大單，為公司單一訂單最高金額，預計2027年上半年完工，並推升今年底在手訂單上看550億元新高，預期今年營收可望突破200億元，2026年續揚。
亞翔前11月營收672.38億元，年增9.5%，為同期新高，累計在手訂單高達2,084.9億元，創新高。亞翔董事長姚祖驤透露，主要受惠於半導體及公共工程兩大成長動能，今年營運審慎樂觀。
