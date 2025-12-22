聽新聞
0:00 / 0:00
AI 三應用產值 衝千億美元
AI應用日益火熱，目前智慧手機是當前AI應用的終端主流硬體，隨著智慧耳機、智慧醫療與智慧眼鏡等三大終端產品也將全數導入AI應用，業界估產值上看數千億美元，市場潛力不容小覷。
Grand View Research、SkyQuest Technology，以及MarketsandMarkets等多家研調機構預測，智慧耳機、智慧醫療與智慧眼鏡等終端產品明年起大量導入AI應用，市場產值與成長力道將快速增長，商機規模預估從最低1,385億美元，到最樂觀的3,890億美元，年複合成長率27%起跳，增幅驚人。
業界人士分析，品牌廠想要創造出更多商機，勢必要深度走入用戶的生活中，將AI與穿戴式裝置進行高度整合是一大利基市場。雖然智慧手機也正循此模式發展AI商機，但AI眼鏡與AI耳機更能提升可攜性，讓用戶更容易接受AI應用。
業界分析，醫療級傳感器與AI診斷演算法結合後，有望創造更多商機， 從「記錄心率」進化到「預測心律不整」或「壓力管理」，AI能分析長期生理數據，提供個人化飲食與運動建議，不僅能減輕醫療資源壓力，且可協助醫生做出準確的診斷。業界認為，當所有人都把AI應用的目光看向智慧手機時，智慧耳機、智慧醫療與智慧眼鏡等市場預料也將因AI應用而逐漸在市場發光。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言