蘋果AI穿戴成形…新款眼鏡、耳機預計明年亮相 鴻海、台積等跟著衝一波

經濟日報／ 記者李孟珊陳昱翔／台北報導
供應鏈傳出，蘋果將於明年推出AI眼鏡、AI版AirPods等兩款新AI穿戴裝置，目標繼iPhone、Mac系列等硬體導入Apple Intelligence服務後，全產品線均「AI上膛」。 路透
供應鏈傳出，蘋果將於明年推出AI眼鏡、AI版AirPods等兩款新AI穿戴裝置，目標繼iPhone、Mac系列等硬體導入Apple Intelligence服務後，全產品線均「AI上膛」。法人看好，蘋果兩大AI穿戴新品問世，鴻海（2317）、台積電（2330）、台亞、新日興（3376）等供應鏈將跟著衝一波。

這意味蘋果衝刺AI布局，2026年由穿戴裝置接棒，惟遭點名的供應鏈向來不評論客戶與出貨。據傳，AI眼鏡方面，鴻海為蘋果首款AI眼鏡主要代工廠，台積電操刀關鍵晶片，大立光則提供高階鏡頭；至於首款AI版AirPods，則由台亞擔綱供應關鍵的感測器、新日興提供耳機充電盒軸承。

法人認為，蘋果新品搭載AI功能後，有助於銷售量提升，對供應鏈而言將是一大利多。

供應鏈透露，蘋果預計2026年推出全新AI眼鏡與AI版AirPods。

其中，蘋果正在開發至少二款AI智慧眼鏡，第一款代號為N50，將與iPhone搭配且沒有自帶顯示器，目標最快2026年發表；第二款是內建顯示器版本，預定2027年或2028年推出。

據悉，蘋果AI眼鏡將有多種風格，搭載新一代晶片，內建音樂播放喇叭、攝影相機，並支援與手機連動的語音控制功能，同時，蘋果也準備將健康追蹤功能整合到AI眼鏡中。

業界人士認為，蘋果將重心轉向AI眼鏡，主因先前推出的Vision Pro頭盔上市後，市場反應冷淡，加上其他競爭對手正在擴大AI眼鏡產品線，讓蘋果倍感壓力，因而加速腳步推出自家首款AI眼鏡。

AI版AirPods更是受矚目。供應鏈消息傳出，蘋果AI版AirPods新品即下一代AirPods Pro，首度搭載紅外線鏡頭，主要用於人工智慧相關功能，包含空間辨識與視覺互動等應用。

外界推測，該產品將定位為AirPods Pro 3高階款版本，而非取代剛上市的現有機種。業界認為，具備紅外線鏡頭的AirPods恰巧呼應先前曾傳出蘋果正開發可支援AI功能與空間感知的耳機，未來耳機操作很可能是透過「空中手勢」，而非現行的「捏壓手勢」。

業界指出，近年來AirPods Pro系列產品功能日益豐富，從原先只是單純的真無線藍牙耳機，後續添加助聽器、降噪等功能，今年更添加心律偵測與即時翻譯，未來有了紅外線鏡頭後，將有望實現更多AI應用。

