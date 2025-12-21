記憶體大缺貨…傳美光也來找力積電合作 與晟碟雙龍搶珠

在全球記憶體供需失衡持續擴大的背景下，市場再傳重磅消息。繼美國儲存大廠 SanDisk（晟碟）先前主動與力積電洽談合作、評估導入產能後，近期供應鏈透露，另一家記憶體巨擘Micron（美光）也已低調接觸力積電（6770），鎖定其已完工卻尚未滿載的銅鑼新廠，形成「雙龍搶珠」的態勢，凸顯當前記憶體大缺貨下，具備即戰力產能的晶圓廠成為國際大廠競逐的稀缺資源。

業界分析，力積電銅鑼新廠最大月產能可達四至五萬片，但目前僅建置約八千多片設備，換算裝機率僅約兩成，仍保有相當充裕的擴充彈性，這樣「已蓋好、卻未滿載」產能，在當前記憶體供給極度吃緊的環境下，對急需位元產出的國際大廠而言，吸引力大幅提升，也讓銅鑼新廠一躍成為兵家必爭之地。

對此，美光至截稿前尚無回應，力積電則說，公司和多間大廠都在洽談合作。供應鏈說明，目前雙方討論的合作模式，主要聚焦三種可能方向，首先是純代工模式，第二則是「技轉加設備遷入」模式，最後是分銷制，可視為「1+2」模式的延伸版本。

業界強調，最大差異在於雙方談妥條件後，力積電可保留一定比重的晶圓自行銷售，在記憶體價格狂飆的環境下，能直接認列產品毛利，被視為對力積電最有利的方案。

其實美光日前就宣布，2026財年資本支出將由原先的180億美元上調至200億美元，執行長Sanjay Mehrotra 直言，目前記憶體供貨「遠遠無法跟上客戶需求」，再次凸顯記憶體產業供需失衡的狀態。