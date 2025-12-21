快訊

押了！北捷殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今夜羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體大缺貨…傳美光也來找力積電合作 與晟碟雙龍搶珠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
繼美國儲存大廠 SanDisk（晟碟）先前主動與力積電洽談合作、評估導入產能後，近期供應鏈透露，另一家記憶體巨擘Micron（美光）也已低調接觸力積電（6770）。圖／聯合報系資料照片
繼美國儲存大廠 SanDisk（晟碟）先前主動與力積電洽談合作、評估導入產能後，近期供應鏈透露，另一家記憶體巨擘Micron（美光）也已低調接觸力積電（6770）。圖／聯合報系資料照片

在全球記憶體供需失衡持續擴大的背景下，市場再傳重磅消息。繼美國儲存大廠 SanDisk（晟碟）先前主動與力積電洽談合作、評估導入產能後，近期供應鏈透露，另一家記憶體巨擘Micron（美光）也已低調接觸力積電（6770），鎖定其已完工卻尚未滿載的銅鑼新廠，形成「雙龍搶珠」的態勢，凸顯當前記憶體大缺貨下，具備即戰力產能的晶圓廠成為國際大廠競逐的稀缺資源。

業界分析，力積電銅鑼新廠最大月產能可達四至五萬片，但目前僅建置約八千多片設備，換算裝機率僅約兩成，仍保有相當充裕的擴充彈性，這樣「已蓋好、卻未滿載」產能，在當前記憶體供給極度吃緊的環境下，對急需位元產出的國際大廠而言，吸引力大幅提升，也讓銅鑼新廠一躍成為兵家必爭之地。

對此，美光至截稿前尚無回應，力積電則說，公司和多間大廠都在洽談合作。供應鏈說明，目前雙方討論的合作模式，主要聚焦三種可能方向，首先是純代工模式，第二則是「技轉加設備遷入」模式，最後是分銷制，可視為「1+2」模式的延伸版本。

業界強調，最大差異在於雙方談妥條件後，力積電可保留一定比重的晶圓自行銷售，在記憶體價格狂飆的環境下，能直接認列產品毛利，被視為對力積電最有利的方案。

其實美光日前就宣布，2026財年資本支出將由原先的180億美元上調至200億美元，執行長Sanjay Mehrotra 直言，目前記憶體供貨「遠遠無法跟上客戶需求」，再次凸顯記憶體產業供需失衡的狀態。

記憶體 力積 美光 資本支出 晶圓廠

延伸閱讀

全球記憶體荒 傳南韓2大廠擴產滿足AI伺服器的需求

美光台南廠20日下午發生火警 公司回應：安全無虞

AI引爆算力競賽：臺灣半導體產值邁7兆

投顧觀點／富邦陶治瑋 可偏多操作

相關新聞

蔡明忠樂觀看明年經濟表現「也會很好」：AI 將台灣推上世界舞台

2025台北馬拉松21日盛大登場！富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參賽台北馬，以行動力挺。而蔡明忠賽後接受媒體聯訪時談及...

美媒：台積電帶動「矽沙漠」經濟 豪宅成房市主力

美國鳳凰城市議會17日一致通過面積約7400英畝的大型開發計畫，台積電預計將在明年1月7日公開拍賣中購下900英畝，用於...

記憶體大缺貨…傳美光也來找力積電合作 與晟碟雙龍搶珠

在全球記憶體供需失衡持續擴大的背景下，市場再傳重磅消息。繼美國儲存大廠 SanDisk（晟碟）先前主動與力積電洽談合作、...

美光台南廠20日下午發生火警 公司回應：安全無虞

台灣美光台南一廠，20日下午2時許發生火警，火勢在下午2時43分撲滅，無人傷亡，美光回應，所有員工及承攬商均安全無虞，事...

輝達GB300出貨將爆發 帶旺台積、鴻海等營運

新一代AI伺服器輝達（NVIDIA）GB300系列已在今年底小量出貨，預期明年上半年大量出貨，法人預估，明年GB300機...

輝達入股英特爾 美國核准

美國聯邦貿易委員會（FTC）已核准人工智慧（AI）晶片巨頭輝達與英特爾價值50億美元的合作協議，暗示主管機關認為這樁交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。