快訊

誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃

王齊麟、陳詩媛戶外證婚 唸誓詞一度哽咽自嘲「風太大」

美光台南廠20日下午發生火警 公司回應：安全無虞

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

台灣美光台南一廠，20日下午2時許發生火警，火勢在下午2時43分撲滅，無人傷亡，美光回應，所有員工及承攬商均安全無虞，事件未對廠區設施造成影響，營運維持正常。

針對此事，美光的聲明稿指出，台南廠於進行設施整修拆除工程期間，室外區域發生一起火警事件，火勢已迅速獲得控制，所有員工及承攬商均安全無虞，事件未對廠區設施造成影響，營運維持正常。

美光 台南

延伸閱讀

廟會駐點釀火警！花壇工廠外空地起火 泡棉燃燒濃煙竄天

疑金紙餘火灰燼釀禍！高雄宮廟深夜陷火海 33消防員破門救援

投顧觀點／富邦陶治瑋 可偏多操作

投顧觀點／台新黃文清 儲能股聚光

相關新聞

蔡明忠樂觀看明年經濟表現「也會很好」：AI 將台灣推上世界舞台

2025台北馬拉松21日盛大登場！富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參賽台北馬，以行動力挺。而蔡明忠賽後接受媒體聯訪時談及...

美媒：台積電帶動「矽沙漠」經濟 豪宅成房市主力

美國鳳凰城市議會17日一致通過面積約7400英畝的大型開發計畫，台積電預計將在明年1月7日公開拍賣中購下900英畝，用於...

輝達GB300出貨將爆發 帶旺台積、鴻海等營運

新一代AI伺服器輝達（NVIDIA）GB300系列已在今年底小量出貨，預期明年上半年大量出貨，法人預估，明年GB300機...

輝達入股英特爾 美國核准

美國聯邦貿易委員會（FTC）已核准人工智慧（AI）晶片巨頭輝達與英特爾價值50億美元的合作協議，暗示主管機關認為這樁交易...

ASIC伺服器鏈 業績添動能

除了主流的輝達（NVIDIA）GB300人工智慧（AI）伺服器外，Google推出的張量處理器（TPU）帶動特殊應用積體...

AI 點火！產官科研經費大增 首度突破兆元 企業砸8,986億元創新高

全球吹起AI狂潮，新興科技應用加速AI基礎設施布建，推升我半導體及相關科技業研發動能。國科會最新統計指出，2024年我國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。