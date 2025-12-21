美光台南廠20日下午發生火警 公司回應：安全無虞

台灣美光台南一廠，20日下午2時許發生火警，火勢在下午2時43分撲滅，無人傷亡，美光回應，所有員工及承攬商均安全無虞，事件未對廠區設施造成影響，營運維持正常。

針對此事，美光的聲明稿指出，台南廠於進行設施整修拆除工程期間，室外區域發生一起火警事件，火勢已迅速獲得控制，所有員工及承攬商均安全無虞，事件未對廠區設施造成影響，營運維持正常。