快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

富邦蔡明忠：跑馬拉松或經營企業 最重要的關鍵都在於「堅持」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
2025台北馬拉松21日清晨盛大登場，長期支持台北馬的富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參賽並順利完賽，他提到明年台灣經濟表現，表示樂觀。圖／本報資料照片
2025台北馬拉松21日清晨盛大登場，長期支持台北馬的富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參賽並順利完賽，他提到明年台灣經濟表現，表示樂觀。圖／本報資料照片

2025台北馬拉松21日清晨盛大登場，自台北市政府前廣場起跑、終點設於台北田徑場，吸引上萬名跑者參與。長期支持台北馬的富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參賽並順利完賽，成為賽事焦點之一。

蔡明忠賽後受訪時坦言，今年天氣偏熱、平時練習量不多，跑到最後幾百公尺時左小腿一度抽筋，但仍咬牙完成全程。他笑說，事前就替自己設定2小時45分完賽目標，最終也確實在時間內抵達終點，「包括抽筋停下來的時間，都算在裡面」。隨著年紀漸長，蔡明忠也透露，今年很可能是自己最後一次參加台北馬，因此格外珍惜比賽過程，選擇以「享受賽事」的心情完成。

除分享參賽心得外，蔡明忠也談及台灣經濟與產業前景。他表示，台灣今年經濟成長率高達7.5%，遠高於自己4%的原先預期，顯示整體產業動能強勁；展望明年，他仍維持樂觀看法。蔡明忠指出，台灣正位於全球AI生態系的核心位置，在關鍵產業鏈中扮演不可取代的角色，隨著AI技術持續發展，不僅將改變人類生活，也將進一步推升台灣產業競爭力。

蔡明忠認為，無論是跑馬拉松或經營企業，最重要的關鍵都在於「堅持」。他以「護國神山」台積電創辦人張忠謀為例，指出張忠謀自台積電創立代工模式以來，始終一以貫之、長期堅持方向，值得各界學習。他也推薦大家閱讀張忠謀的自傳，從中體會對事業與人生的啟發。

蔡明忠強調，正是台灣企業界多年來累積的韌性與專注，讓台灣在AI浪潮中站穩關鍵位置，也為經濟成長奠定基礎；在這樣的結構下，對明年台灣整體經濟表現仍抱持正面看法。

蔡明忠 馬拉松 台北

延伸閱讀

蔡明忠樂觀看明年經濟表現「也會很好」：AI 將台灣推上世界舞台

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

張忠謀要求全台積電主管都要聽法說會 原始股東投資報酬率高達951倍

張忠謀帶數十位主管花7天下班時間待台積電三廠 進行的秘密任務不簡單

相關新聞

蔡明忠樂觀看明年經濟表現「也會很好」：AI 將台灣推上世界舞台

2025台北馬拉松21日盛大登場！富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參賽台北馬，以行動力挺。而蔡明忠賽後接受媒體聯訪時談及...

美媒：台積電帶動「矽沙漠」經濟 豪宅成房市主力

美國鳳凰城市議會17日一致通過面積約7400英畝的大型開發計畫，台積電預計將在明年1月7日公開拍賣中購下900英畝，用於...

富邦蔡明忠：跑馬拉松或經營企業 最重要的關鍵都在於「堅持」

2025台北馬拉松21日清晨盛大登場，自台北市政府前廣場起跑、終點設於台北田徑場，吸引上萬名跑者參與。長期支持台北馬的富...

輝達GB300出貨將爆發 帶旺台積、鴻海等營運

新一代AI伺服器輝達（NVIDIA）GB300系列已在今年底小量出貨，預期明年上半年大量出貨，法人預估，明年GB300機...

輝達入股英特爾 美國核准

美國聯邦貿易委員會（FTC）已核准人工智慧（AI）晶片巨頭輝達與英特爾價值50億美元的合作協議，暗示主管機關認為這樁交易...

ASIC伺服器鏈 業績添動能

除了主流的輝達（NVIDIA）GB300人工智慧（AI）伺服器外，Google推出的張量處理器（TPU）帶動特殊應用積體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。