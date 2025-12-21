蔡明忠樂觀看明年經濟表現「也會很好」：AI 將台灣推上世界舞台

2025台北馬拉松21日盛大登場！富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參賽台北馬，以行動力挺。而蔡明忠賽後接受媒體聯訪時談及台灣經濟，他認為台灣仍處於整個全世界AI生態系最中心，佔據關鍵產業地位，並樂觀看待台灣明年經濟表現也會很好。

富邦集團董事長蔡明忠接受媒體採訪，他認為運動跟經營企業都需要「堅持」，他舉例，「護國神山」台積電創辦人張忠謀的精神就是「一以貫之」，從台積電創辦代工模式，就堅持到底，所以他很推薦大家去看張忠謀的自傳，看完以後應該對每一個人的事業、生活，都會有很大的收穫。

談及台灣經濟表現，蔡明忠表示，台灣今年經濟成長率7.5%，大家都一片看好，他記得今年年初受訪時認為今年經濟成長率會破4，已經是當時較高的數字，沒想到連他都預測錯誤，預測太低了，所以他認為明年也會很好。

蔡明忠也點出AI科技仍是未來主流。他說，「台灣還是在整個全世界AI生態系最中心，並隨著AI起飛，大家都覺得說AI會改變未來人類的生活，包含工業、商業、服務業、健康產業等，都會因為AI得到很大的幫忙。很高興我們台灣這些電子業前輩，積蓄這麼多年的實力，終於在這個AI（發展）的時候，一舉把台灣推上世界的舞台！」

蔡明忠今年第12度參加台北馬半馬賽事，儘管跑到最後幾百公尺左小腿抽筋，但還是順利完賽，他表示，「今年天氣太熱，所以沒怎麼練習，但這次應該是我最後一馬了，因為明年就滿70歲，這種極限運動就留給年輕人去做，而他最後一次就是要享受，所以還是有照自己的（步調），每一個水站都有停下來補給，設定2小時45分完賽，確實有達到目標，包含抽筋停下來的時間，所以一切都很完美。」

蔡明忠也感謝眾多跑友的支持，每年富邦馬都越辦越成功，他提到，這幾天台北市街頭都看到一大堆跑友都在備戰，這種精神讓人看了非常感動，城市馬拉松就是代表一個城市的動力與活力，也希望台北市政府能支持活動繼續舉辦。

而熱愛運動的蔡明忠也分享心得，他覺得運動對他來講就是抒壓，「我想對很多人都一樣，因為運動的時候你就是全神貫注，都在你當下，感受你自己身體每一寸肌肉，從事那個運動，你該發動的力量是什麼樣子，也能更了解自身狀況，因此對身體對心理都幫助非常大。」