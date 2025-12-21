美媒：台積電帶動「矽沙漠」經濟 豪宅成房市主力
美國鳳凰城市議會17日一致通過面積約7400英畝的大型開發計畫，台積電預計將在明年1月7日公開拍賣中購下900英畝，用於擴建在當地的第二座基地。美媒指出，鳳凰城一帶受惠於「矽沙漠」的科技發展，經濟和房市表現優於美國許多城市，而豪宅和現金買家為支撐房市主力。
針對台積電在鳳凰城北部的拓展，亞利桑那州新聞網站azcentral今天報導，鳳凰城市議會17日一致通過NorthPark總體規劃開發案，面積達7400英畝，將納入台積電在當地的第二座基地，並規劃興建逾1萬5000戶住宅，含獨棟房屋及公寓。
該大型開發案也將規劃零售空間、餐廳及商業服務設施。
台積電今年宣布擴大對美投資，總投資金額增至1650億美元（約新台幣5.2兆元）。
台積電亞利桑那廠發言人達茨（Chris Dotts）9月透過電子郵件告訴azcentral，1650億美元的投資計畫將包括6座晶圓廠、2座先進封裝設施及1座研發中心，全部設在亞利桑那州。
達茨指出，為支應擴廠計畫，需取得額外的土地。在評估選址時，公司考慮了該地與現有廠區的鄰近程度、是否具備相連的大型土地區域，以及公共基礎設施。
NorthPark基地目前歸亞利桑那州土地管理局管轄，依規定須透過公開拍賣方式出售。首批約900英畝土地預定於明年1月7日拍賣，起標價為1億9725萬美元；台積電預期將在公開拍賣中購下土地，若順利買下，其在鳳凰城擁有的土地將達2000英畝。
報導指出，鄰近社區居民日前對NorthPark開發計畫表達疑慮，主要關切其可能帶來的交通流量增加、水資源與空氣污染，以及公共安全問題。市議會最終仍一致通過。
azcentral另一篇報導指出，鳳凰城因台積電帶動科技產業發展，吸引大量新進居民進駐，提振當地經濟和房市；而支撐房市的主力，以現金買家和豪宅族群為主。
報導引述土地顧問公司Land Advisors Organization董事長伏格爾（Greg Vogel）本周在鳳凰城一場年度市場預測活動中表示，鳳凰城地區現在是「矽沙漠」（Silicon Desert），未來有機會媲美矽谷。他指出，當地今年單價在80萬美元以上的房屋銷量成長了7%。
