3關鍵指標 智庫：AI成長有長線故事

近兩年的美國科技股及台股都靠著人工智慧（ＡＩ）產業，強勢改寫股價歷史新高紀錄，目前也還維持在高檔區，但質疑ＡＩ的聲浪始終從未停過。國內投信及投顧專家認為，ＡＩ為台股帶來的榮耀還有兩、三年，智庫學者出身的經濟部長龔明鑫甚至說，ＡＩ成長的關鍵不是問需求，而是要看台積電能生產多少，那才是答案。

前一周甲骨文龐大的在手訂單營收轉化率不佳，接著博通毛利率偏低，科技股財報接連爆雷，引發市場對ＡＩ獲利擔憂，科技股引領近一周美股及台股的連續走跌，直到美光財報公布後才止跌。

國泰投信指出，ＡＩ晶片需求持續暢旺，除原占據絕大市場份額的輝達，包括亞馬遜、谷歌等科技巨頭也陸續投入晶片市場，高盛預估二○二七年全球特殊應用積體電路（ＡＳＩＣ）晶片出貨量將持續創高，全年出貨量可達二○二五年的百分之一百七十，貨量明顯放大。

同時，ＡＩ已從訓練階段逐步拓展到推論，也代表需要更多的ＡＩ算力支撐，輝達、亞馬遜、谷歌的需求增長，也將再反向挹注ＡＩ硬體供應鏈的出貨量和營收動能。

凱基投顧點出有三大關鍵指標，足以證實ＡＩ成長的長線故事成立。首先，ＡＩ相關公司不斷增加資本支出，摩根大通估計標普五百中最具代表性的卅家ＡＩ公司，其二○二六年中資本支出將超過五千五百億美元，與二○二四年底相比將近翻倍成長。其次，即使台積電CoWoS持續加速擴產，至今仍供不應求，從企業資本支出的季資料可看到企業資本支出不停超額，持續高於原本計畫，反映市場對算力需求的急迫性。第三，雲端服務供應商陸續投入ＡＳＩＣ，ＡＩ投資已從通用硬體轉向客製化優化，主要ＡＩ企業研發費用穩定成長。

凱基投顧指出，標普五百指數中，與ＡＩ相關性最高卅家企業的淨利率從二○二三年ＡＩ快速發展以來快速上升，從百分之十六點九預期到二○二六年達百分之廿五點八，明顯優於標普四百七十企業平均淨利率僅百分之十一左右。凱基投顧認為二○二六年ＡＩ投資已擺脫周期性波動，轉變為長期、結構性成長，並將在明年持續發酵。