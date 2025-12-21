AI 點火！產官科研經費大增 首度突破兆元 企業砸8,986億元創新高

全球吹起AI狂潮，新興科技應用加速AI基礎設施布建，推升我半導體及相關科技業研發動能。國科會最新統計指出，2024年我國企業及政府投入研發經費首度逾兆元達1兆493億元，占GDP比重來到4.1%；其中企業投入研發達8,986億元，占比85.6%，創下新高。

近年來隨著我國半導體供應鏈在全球扮演關鍵角色，民間企業研發能量持續成長。2020年我企業投入研發經費5,934億元，2021年增加近千億元來到6,916億元，寫下16.6%成長佳績。2022年維持11%成長來到7,678億元；惟2023年企業研發經費7,979億元，僅成長3.9%，主要是受通膨、高利率，景氣不確定致動能趨緩。

2024年在AI科技發展下，推升我企業研發經費達8,986億元，較前一年成長逾千億元，成長率12.6%。

近五年我企業與全國研發經費趨勢

因為民間企業研發能量持續成長，推升2024年全國研發經費首次逾兆元達1兆493億元，創下新高，年增11.9%，高於近五年平均成長率的9.7%。2024年全國研發經費占GDP比率達4.1%，較前一年增加0.13個百分點，亦創新高。

國科會分析，2024年我國研發經費及人力持續成長，可能受惠於全球景氣復甦及內外需求動能恢復，並由大型企業研發動能擴散至相關產業，帶動產業鏈研發；政府研發投入增幅亦達近年新高，顯示公私部門共同推升研發量能，以確保我國在國際科技競爭中保持領先優勢。

在2024年全國逾兆元研發經費中，除了民間企業投入8,986億元、私人高教部門和私人非營利及國外部門投入等，其餘來自政府部門研發經費1,489億元，較前一年成長9.7%。

研發經費主要分三大類：技術發展、應用研究及基礎研究。2024年投入在技術發展研發經費達7,764億元，占七成四，年增12.6%，由此可見全球科技競爭激烈。另外，應用研究為1,920億元，占比18.3%。

基礎研究是前瞻科技發展動力。2024年基礎研究經費809億元，占全國研發經費的7.7%，較前一年增加64億元、8.5%。其中，高等教育部門投入504億元，較前一年增加45億元；政府投入222億元，較前一年增加10億元；企業部門投入在基礎研究僅81億元，年增9億元。