科學園區廠商 扮科研經費大增要角

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

科學園區在民間企業研發扮演要角。隨我半導體供應鏈成為全球關鍵地位、AI新興應用科技發展，2024年我企業投入研發經費達8,986億元中，有4,268.4億元、占比47.5%是由科學園區廠商貢獻。

外界認為，科學園區中台積電（2330）應是全國研發貢獻最大的公司。根據2023年統計，台積電投入研發經費高達1,787億元，占2023年全國研發經費近二成。各界預期，台積電2024年研發經費還會再成長。

國科會統計指出，2024年企業投入研發達8,986億元中，由規模500人以上企業執行研發經費占比達82.4%，較上年增加0.7個百分點；國科會認為，這波研發創新是由大規模企業帶動。

統計顯示，規模「250人至499人」企業投入研發經費占比僅7.2%，規模「249人以下」企業投入研發經費則占10.4%。

科學園區研發投入占我企業研發投入比重，由2013年35.9%一路成長到2017年的39%，2020年來到42.3%，2021年45.4%、2022年推升至47.6%，不過2023年回降至46.7%，2024年回升至47.5%，簡言之，目前有近半研發經費來自科學園區。

若觀察科學園區投入研發經費數字，2020年時來自科學園區貢獻研發經費2,510.1億元、2021年3,139.9億元、2022年3,654.7億元、2023年3,726.2億元，2024年則來到4,268.4億元，成長率達14.6%，高於全體企業研發投入成長率，顯見科學園區廠商投入研發更積極，成長動能更高。

研發 台積電

延伸閱讀

台積電舉辦親子職業試探博覽會 讓東部孩子「玩」出職涯方向

記憶體漲價 專家：三星可受惠但無助與台積電競爭

台積電單週下跌50元 股東逾187萬人創近8個月高

好消息！苗栗縣府下周將與新竹頂大簽約設立學院及實中

相關新聞

AI 點火！產官科研經費大增 首度突破兆元 企業砸8,986億元創新高

全球吹起AI狂潮，新興科技應用加速AI基礎設施布建，推升我半導體及相關科技業研發動能。國科會最新統計指出，2024年我國...

輝達GB300出貨將爆發 帶旺台積、鴻海等營運

新一代AI伺服器輝達（NVIDIA）GB300系列已在今年底小量出貨，預期明年上半年大量出貨，法人預估，明年GB300機...

3關鍵指標 智庫：AI成長有長線故事

近兩年的美國科技股及台股都靠著人工智慧（ＡＩ）產業，強勢改寫股價歷史新高紀錄，目前也還維持在高檔區，但質疑ＡＩ的聲浪始終...

【專家之眼】AI重新分配權力下，黃仁勳的抉擇與不安

清晨4點，城市還在沉睡，燈卻已亮起。不是因為加班文化，也不是因為儀式感，而是一種近乎本能的不安。對黃仁勳而言，世界從來不...

輝達入股英特爾 美國核准

美國聯邦貿易委員會（FTC）已核准人工智慧（AI）晶片巨頭輝達與英特爾價值50億美元的合作協議，暗示主管機關認為這樁交易...

ASIC伺服器鏈 業績添動能

除了主流的輝達（NVIDIA）GB300人工智慧（AI）伺服器外，Google推出的張量處理器（TPU）帶動特殊應用積體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。