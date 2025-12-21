科學園區廠商 扮科研經費大增要角

科學園區在民間企業研發扮演要角。隨我半導體供應鏈成為全球關鍵地位、AI新興應用科技發展，2024年我企業投入研發經費達8,986億元中，有4,268.4億元、占比47.5%是由科學園區廠商貢獻。

外界認為，科學園區中台積電（2330）應是全國研發貢獻最大的公司。根據2023年統計，台積電投入研發經費高達1,787億元，占2023年全國研發經費近二成。各界預期，台積電2024年研發經費還會再成長。

國科會統計指出，2024年企業投入研發達8,986億元中，由規模500人以上企業執行研發經費占比達82.4%，較上年增加0.7個百分點；國科會認為，這波研發創新是由大規模企業帶動。

統計顯示，規模「250人至499人」企業投入研發經費占比僅7.2%，規模「249人以下」企業投入研發經費則占10.4%。

科學園區研發投入占我企業研發投入比重，由2013年35.9%一路成長到2017年的39%，2020年來到42.3%，2021年45.4%、2022年推升至47.6%，不過2023年回降至46.7%，2024年回升至47.5%，簡言之，目前有近半研發經費來自科學園區。

若觀察科學園區投入研發經費數字，2020年時來自科學園區貢獻研發經費2,510.1億元、2021年3,139.9億元、2022年3,654.7億元、2023年3,726.2億元，2024年則來到4,268.4億元，成長率達14.6%，高於全體企業研發投入成長率，顯見科學園區廠商投入研發更積極，成長動能更高。