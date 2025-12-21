ASIC伺服器鏈 業績添動能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

除了主流的輝達（NVIDIA）GB300人工智慧（AI）伺服器外，Google推出的張量處理器（TPU）帶動特殊應用積體電路（ASIC）伺服器，將同步增添供應鏈2026年業績成長力道。

由於Google開始銷售其TPU，不再限於公司內部使用，帶動ASIC伺服器風潮，目前部分雲端服務供應商（CSP）例如Meta也採購Google的TPU，採購金額高達數十億美元，並與自家ASIC晶片MTIA搭配使用。

AI公司Anthropic也宣布將取得100多萬顆TPU使用權，並將在2026年啟用超過1GW算力，來訓練自家模型Claude。

法人預估，美國三大雲端服務供應商（CSP）包括Google、亞馬遜AWS與Meta自研的ASIC晶片出貨量將在2026年達到710萬顆，並以Google的TPU出貨量最大，預計將貢獻350萬顆，年增66%，占據ASIC伺服器版圖領導地位。第二名是亞馬遜AWS自研的Trainium，預計出貨250萬萬顆；Meta自研的MTIA將出貨110萬顆，並呈現爆發式增長。

法人表示，AWS的ASIC伺服器主力供應商為緯穎（6669）與鴻海（2317），Google的ASIC伺服器主力供應商之一為鴻海，至於Meta的ASIC伺服器主力供應商為廣達（2382）。

