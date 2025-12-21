輝達入股英特爾 美國核准

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國聯邦貿易委員會（FTC）已核准人工智慧（AI）晶片巨頭輝達英特爾價值50億美元的合作協議，暗示主管機關認為這樁交易並未立刻構成反托辣斯疑慮。

輝達與英特爾在9月簽署策略夥伴協議，輝達將以23.28美元的價位，買進價值50億美元的英特爾股票，以共同開發AI與晶片技術，應用於下一代個人運算產品與資料中心。

這項協議將整合輝達的繪圖處理器（GPU）與英特爾的中央處理器（CPU）技術，與晶圓代工龍頭台積電、超微等對手一較高下。

輝達掌控大約85–95%的資料中心GPU市場，其支配地位已引發反托辣斯疑慮，若與英特爾的交易完成，將進一步鞏固其市場地位。

在2022年，FTC擋下輝達與晶片設計業者安謀（ARM）價值400億美元的併購案。

而FTC這次放行輝達與英特爾的交易，暗示主管機關認為這樁交易視為並未立即構成反壟斷違規。

另外，伯恩斯坦分析師羅斯根（Stacy Rasgon）指出，相較於費城半導體指數，輝達「目前的交易價格約有13%的折價，從歷史估值來看，PR值是1（只有1%的情況比現在更低）」，這意味著輝達股票罕見出現如此具吸引力的水準。

