輝達入股英特爾 美國核准
美國聯邦貿易委員會（FTC）已核准人工智慧（AI）晶片巨頭輝達與英特爾價值50億美元的合作協議，暗示主管機關認為這樁交易並未立刻構成反托辣斯疑慮。
輝達與英特爾在9月簽署策略夥伴協議，輝達將以23.28美元的價位，買進價值50億美元的英特爾股票，以共同開發AI與晶片技術，應用於下一代個人運算產品與資料中心。
這項協議將整合輝達的繪圖處理器（GPU）與英特爾的中央處理器（CPU）技術，與晶圓代工龍頭台積電、超微等對手一較高下。
輝達掌控大約85–95%的資料中心GPU市場，其支配地位已引發反托辣斯疑慮，若與英特爾的交易完成，將進一步鞏固其市場地位。
在2022年，FTC擋下輝達與晶片設計業者安謀（ARM）價值400億美元的併購案。
而FTC這次放行輝達與英特爾的交易，暗示主管機關認為這樁交易視為並未立即構成反壟斷違規。
另外，伯恩斯坦分析師羅斯根（Stacy Rasgon）指出，相較於費城半導體指數，輝達「目前的交易價格約有13%的折價，從歷史估值來看，PR值是1（只有1%的情況比現在更低）」，這意味著輝達股票罕見出現如此具吸引力的水準。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言