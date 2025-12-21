輝達GB300出貨將爆發 帶旺台積、鴻海等營運

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
新一代AI伺服器輝達（NVIDIA）GB300系列已在今年底小量出貨，預期明年上半年大量出貨，法人預估，明年GB300機櫃可望達5.5萬櫃。 路透
新一代AI伺服器輝達（NVIDIA）GB300系列已在今年底小量出貨，預期明年上半年大量出貨，法人預估，明年GB300機櫃可望達5.5萬櫃，下一代AI伺服器Vera Rubin200，也將在明年第4季出貨，可望挹注AI伺服器供應鏈明年全年業績，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、台達電（2308）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、川湖（2059）與南俊國際（6584）等台鏈，均可望受惠。

法人表示，新一代AI伺服器GB300未像GB200受到良率不佳與設計調整影響，出貨時程沒有遞延，第4季已小量生產，雖然GB300與GB200同屬Blackwell平台，但在散熱、板材、連接器等零組件或用量上皆較GB200提升，出貨單價與產值可望跟著提升，有機會帶動供應鏈廠商業績持續增長。

法人預估，GB300機櫃明年出貨將達5.5萬櫃，年增129%，並以微軟、Meta、甲骨文（Oracle）與戴爾拉貨最積極，鴻海與廣達已小量出貨，至於Google與亞馬遜AWS預估需求為3,000到4,000櫃。

法人指出，鴻海是微軟與甲骨文主要供應商，同時取得Meta第二供應商地位，將是GB300主要代工廠。至於廣達，少了部分Meta訂單，但是取得少量甲骨文與微軟訂單；緯創維持戴爾獨家供應商地位。

針對明年AI伺服器機櫃需求？鴻海董事長劉揚偉之前表示，客戶對算力需求強勁，今年預估3萬到5萬機櫃，明年倍增到5萬到6萬櫃，這是相當保守的預估，有人預估到10萬櫃。

鴻海過去一年在德州、加州、俄州與威州等擴大投資，持續擴建滿足客戶迫切需求，並以自動化提升人均產值，新一代機櫃良率生產大幅提升，達到既有水準。第4季新一代機櫃快速爬坡，季比將高雙位數成長。

廣達表示，由於CSP客戶需求持續提高，數家新客戶專案陸續出貨，訂單能見度已經放眼到2027年，GB300進入量產階段，預期交機速度將加速，明年下半年輝達Rubin架構AI伺服器產品將開始量產，將推動AI伺服器出貨動能不斷加速。

伺服器 AI 鴻海

