台積電基金會深耕技職就業 台東公東高工舉辦職業試探博覽會

台積電慈善基金會長期培養偏鄉青年就業謀生的能力，持續支持台東縣公東高工積極招生，20日攜手台東縣教育處於公東高工運動場舉辦「親子職業試探博覽會」，吸引全縣超過 2,000國中師生及家長參與，台積電慈善基金會表未來持續投入對偏鄉教育。

台積電慈善基金會表示，基金會董事長張淑芬長期關注少子化及產業缺工的問題，而適性揚才的解方就是讓孩子可以依照能力選擇學科發展亦或是加入用心培養學生技能的學校。因此持續協助公東高工舉辦多元化的職業探索活動。今年的「親子職業試探博覽會」由教育部國教署、台東縣政府教育處指導，公東高工主辦，台積電慈善基金會號召企業響應。活動目的在於讓學生與家長共同參與，透過實際操作與體驗，理解不同職業的特點與要求，並促進親子間的溝通，為孩子的未來職涯選擇提供更多可能。

這項活動內容涵蓋機械、木工、電機、室內設計、餐飲、時尚美髮等科別，學生可親身體驗精密銑削、3D列印、車床操作、冰壺與木作挑戰、室內設計模擬、聖誕杯子蛋糕 DIY、指甲彩繪等多元活動。這些設計不僅展現技職教育的魅力，更讓學生在遊戲與實作中培養創意與解決問題的能力。台積電慈善基金彭冠宇執行長特別強調，透過這樣的活動，學生能夠在探索過程中找到興趣與相對應的潛能，並據此建立對未來職涯的初步規劃。

除了學生的職業體驗，活動也設有「職業引路專區」，內容由台積電慈善基金會及104人力銀行共同研製，目的是希望透過簡易有趣的「生涯興趣測驗」幫助學生找出個人何倫碼、配對性格相近的名人，進一步以一對一諮詢，協助國中生與家長了解未來就讀體系與類科選擇，並對相關職務有更具體的想像。台積電慈善基金會長期推動親子共同參與職業探索，不僅藉此增進家庭間的互動，也能讓家長更理解孩子的興趣與潛能，進而在高中與高職之間，尋找最合適的選擇。

今年是台積電慈善基金會第三次支持公東高工舉辦「親子職業試探博覽會」，基金會積極投入資源，與學校師生共同規劃活動這樣的持續投入，不僅提升了公東高工的招生能量，也讓台東縣的中學師生及家長能夠接觸到更多元的職業資訊，縮短對產業發展的認知差距，萬般皆下品唯有讀書高的迷思已經過去，優良技術與學科成績在產業裡都會有很好的發展。

公東高工校長李恭榮表示，台積電慈善基金會的支持是學校能夠持續舉辦大型職業探索活動的重要推力。透過基金會的協助，學校不僅能展現技職教育的特色，更能讓學生在探索過程中找到自我定位。他強調，未來公東高工將持續與台積電慈善基金會合作，讓台東的國中師長及學生在職涯探索上一起找到另一種成功的路徑。

台東縣長饒慶鈴表示，台積電慈善基金會媒合了多家企業共同參與，為孩子提供探索未來的重要機會。她特別對孩子說：「你們非常棒，一定要知道自己適合什麼，秉持著善良的心前進成為獨一無二的自己。」