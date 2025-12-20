聽新聞
台積電舉辦親子職業試探博覽會 讓東部孩子「玩」出職涯方向
台積電慈善基金會長期投入偏鄉教育，協助青年培養一技之長，也找到未來方向。今年再度攜手台東縣政府與公東高工舉辦「親子職業試探博覽會」，吸引全縣超過2千名國中師生與家長參與，不少家庭一早就到場排隊體驗。
縣長饒慶鈴也勉勵學生勇敢探索、成為獨一無二的自己。來自大武國中的校長則分享，孩子從台東最南端搭車前來，直呼「眼界被打開了」，未來多了更多選擇與想像。
活動現場宛如大型職涯遊樂園，機械、電機、木工、室內設計、餐飲、美髮等科別一字排開，學生實際動手操作3D列印、車床、木作挑戰，還能做杯子蛋糕、體驗指甲彩繪，不少孩子邊玩邊討論「原來我喜歡這個」。家長也在一旁觀察孩子的反應，氣氛輕鬆又熱絡。
台積電慈善基金會董事長張淑芬認為，讓孩子提早認識自己的能力與興趣，是最實際的解方。透過親子一起體驗與討論，不只幫助孩子找方向，也讓家長更理解技職教育的價值。
現場也設有「職業引路專區」，由台積電慈善基金會與104人力銀行共同規畫，透過簡單有趣的生涯興趣測驗與一對一諮詢，協助學生與家長更具體想像未來就讀類科與職涯樣貌，減少選擇時的迷惘。
這是台積電慈善基金會第3度支持公東高工舉辦博覽會，持續投入資源，不僅提升學校招生能量，也讓台東學子接觸更多元的產業資訊，打破「只有讀書才有出路」的刻板印象。
