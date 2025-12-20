緯創聯手緯穎 擴大在美布局
緯創（3231）攜手子公司緯穎全力進攻AI伺服器市場，且不斷強化在美國布局，目前緯創已經在美國德州、加州等地持續擴增產能，緯穎的德州廠在本（12）月更已經投入營運，聯手大搶微軟、亞馬遜AWS、甲骨文等雲端服務供應商（CSP）AI算力商機。
AI商機持續爆發，推動AI基礎建設市場需求不斷向上成長，目前舉凡微軟、Google、亞馬遜AWS、Meta及甲骨文等雲端服務大廠都在大舉下訂AI伺服器訂單，使近兩年來AI伺服器市場呈現一片火熱，且當前美國將AI算力視為國安，因此雲端服務大廠加碼投資美國資料中心，激勵AI伺服器代工供應鏈同步擴大美國產能。
據了解，緯創原先在美國德州達拉斯及加州等各地就有相關設計服務中心及代工製造據點，不過，為因應美國製造布局，今年開始相繼啟動在美國的產能擴增計畫，且投資案已經高達10億美元規模，成為今年以來在美國投資最大的代工廠，該投資項目預計將在未來幾年內執行完畢。
不僅如此，緯穎今年也大舉進軍美國市場，同樣在美國德州設有AI伺服器製造廠，且將與現有的墨西哥廠相互支援。緯穎董事長洪麗甯先前指出，緯穎美國德州廠將在今年12月投入營運，明年產能可望持續放大，並與現有的墨西哥廠車程僅30分鐘，兩座廠區未來將相互支援。
