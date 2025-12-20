緯創砸279億進擊AI基建 大搶網通、雲端等新商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
代工大廠緯創19日召開董事會，合計斥資逾279億元衝刺AI、雲端及網通新商機。聯合報系資料照
代工大廠緯創（3231）昨（19）日召開董事會，通過將在新竹投入215.28億元、越南1.348億美元（約新台幣42.53億元）、租賃墨西哥廠3,080萬美元（約新台幣9.72億元），以及透過未來股權簡單協議（SAFE）及優先股策略性投資新世代雲端服務供應商GMI注資3,700萬美元（約新台幣11.67億元）等投資案；合計斥資逾279億元衝刺AI、雲端及網通新商機。

緯創表示，因應未來AI相關業務擴展，公司通過新竹廠區以不超過215.28億元額度內取得機器設備及進行建築物改良。 同時，旗下100％持股之子公司緯創越南Wistron InfoComm（Vietnam）Co., Ltd 於1.348億美元額度內建置新廠房、進行建築物改良，以及取得機器設備，主要因應未來網通業務發展。

緯創董事會通過投資案概況
此外，緯創旗下墨西哥廠將持續承租廠房，租賃期間預計將為2026年至2031年，預計將斥資3,080萬美元。事實上，緯創在墨西哥廠的營運布局多年，且因應客戶龐大訂單需求，現在仍持續啟動擴廠計畫，預計最快明年到位。

除此之外，緯創為了鎖定新世代雲端服務市場，同時還將以未來股權簡單協議和優先股（Preferred shares）方式，對GMI Computing Holding（Cayman）Ltd.（GMI）進行策略性投資，金額最高將在3,700萬美元。

據了解，新世代雲端服務主要替AI提供算力的新市場商機，由於過往傳統雲端資料中心服務範圍過於廣大，且當前全球AI算力需求迫切，但並非各家企業都有如Google、Meta及微軟等雲端服務大廠的超高算力需求，因此衍生出專門租借AI算力的雲端服務業者，而該業者主要投資的AI基礎建設就是AI伺服器，自然有機會成為代工大廠未來的新客戶群，亦成為緯創本次策略性投資GMI的主要原因之一。

整體來看，緯創此次董事會通過的投資項目累計約279億元，並會在未來幾年內完成執行，顯示緯創持續看好未來AI、雲端及網通帶來的新市場商機。

