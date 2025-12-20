美有望准輝達H200銷陸 代工廠樂

經濟日報／ 記者蘇嘉維、編譯黃淑玲／綜合報導

路透引述知情人士報導，美國川普政府已啟動對輝達（NVIDIA）H200人工智慧（AI）晶片的出口審查，有望促成放行首批H200輸往中國大陸。市場預期，若獲得美國商務部許可，將為代工大廠鴻海（2317）、廣達、緯創及英業達等供應鏈明年營運注入新動能。

知情人士透露，負責管理出口許可的美國商務部，已把晶片出貨許可的申請案送到國務院、能源部和國防部等機關審核。根據出口法規，這些機構有30天時間進行審查，若有不同意見，最終將由川普定奪。

外界正緊盯美國政府開放H200銷陸的速度，以及北京當局會否准許陸企購買。路透上周報導，由於初步來自中國大陸的H200訂單數量超過目前產能，輝達正考慮增產H200。

據了解，美國對中國發動科技戰以來，就不斷縮緊對中國的半導體及AI晶片出口許可，且目前美國已經將AI算力視為國安問題情況下，對中國在取得輝達AI運算晶片的限制更為嚴謹，目前中國能透過正式管道取得的輝達AI晶片僅限於降規版的Hopper架構H20晶片，業界推估，H20效能僅是H200六分之一，因此若H200成功獲得出口許可，勢必將引發中國科技大廠搶購。

美國商務部 晶片

