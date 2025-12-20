總統喊發展關鍵技術 AI新十大建設 矽光子優先

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
國科會昨天舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，賴清德總統強調，行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，布局關鍵技術強化台灣在未來新一代AI運算架構的競爭力。記者許正宏／攝影
國科會昨天舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，賴清德總統強調，行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，布局關鍵技術強化台灣在未來新一代AI運算架構的競爭力。記者許正宏／攝影

賴清德總統昨（19）日表示，政府將推動「AI新十大建設」，三大關鍵技術，矽光子是第一站。國科會主委吳誠文表示，AI新十大建設將矽光子納入關鍵技術，國科會將以「矽光CPO-AI生態鏈」為未來十年推動核心，建置整合研發平台並完善封裝驗證環境，帶動資料中心、智慧製造、航太與先進通訊應用升級，強化台灣在全球算力競爭關鍵地位。

賴總統啟動「AI新十大建設推動之旅」，昨天出席新竹「AI新十大建設-關鍵技術『台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會』」時指出，政府推動「AI新十大建設」，期盼到2040年將為台灣培育出50萬個AI人才。

賴清德總統談及AI新十大建設重點
賴清德總統談及AI新十大建設重點

賴總統指出，在三個關鍵技術方面，矽光子是第一站，後續還將安排參訪量子運算與機器人等兩項關鍵技術。

昨日現場參展廠商包含日月光半導體（3711）、鴻海、上詮、旺矽、宜特，以及工研院、國研院台灣半導體研究中心等。國研院台灣半導體研究中心現場展示200Gbps PAM4矽光子高速收發晶片，可將超高速電訊號轉換為AI所需的光訊號；工研院則展示高精度對位平台，盼將關鍵設備技術留在國內，強化產業自主性。

國研院半導體研究中心主任劉建男表示，AI資料中心的建置是「AI護國群山」最關鍵的一環。若仍以傳統銅線傳輸，電力消耗將成為沉重負擔，必須透過矽光子技術，將電訊號轉為光訊號，才能大幅降低能耗、有效支撐算力需求。

劉建男指出，矽光子CPO的核心，在於將光學元件與矽晶電路共同封裝於同一個晶片，這涉及光纖封裝、光源整合，還要找共同的基板，技術上非常困難。但台灣擁有全球最完整的半導體產業鏈，具備發展矽光子與CPO的深厚基礎，可望組建完整的CPO產學生態鏈。

總統表示，「AI新十大建設」希望在2040年能有兆元產值的軟體平台；其次，協助100萬家中小微型企業導入AI；第三，建立AI生活圈，在食衣住行育樂各領域導入AI。

AI新十大建設有四大基礎建設，包括算力中心、主權AI資料中心、人才培育與區域均衡發展。賴總統說，第一，算力中心，「國網雲端算力中心」日前已啟用，未來將逐步提升算力。第二，AI資料中心，預計將在南部科學園區正式上路。第三，推動人才培訓，期盼在2040年為台灣培育出50萬個AI人才。第四，總統強調，台灣北、中、南、東都要均衡發展，全面智慧化時代的利基不應集中在北部或中部，南部、東部也應該具備。

AI 矽光子 半導體

延伸閱讀

台積電老將林本堅：留住台灣優秀人才 教授薪資先漲一倍

賴總統談AI布局：2040年培育50萬人才、百萬企業升級轉型

賴總統出席矽光子CPO-AI生態鏈座談 聽取意見擬定政策方向

賴總統：啟動 AI 新十大建設推動之旅 首站聚焦矽光子

相關新聞

緯創砸279億進擊AI基建 大搶網通、雲端等新商機

代工大廠緯創昨（19）日召開董事會，通過將在新竹投入215.28億元、越南1.348億美元（約新台幣42.53億元）、租...

總統喊發展關鍵技術 AI新十大建設 矽光子優先

賴清德總統昨（19）日表示，政府將推動「AI新十大建設」，三大關鍵技術，矽光子是第一站。國科會主委吳誠文表示，AI新十大...

美有望准輝達H200銷陸 代工廠樂

路透引述知情人士報導，美國川普政府已啟動對輝達（NVIDIA）H200人工智慧（AI）晶片的出口審查，有望促成放行首批H...

緯創聯手緯穎 擴大在美布局

緯創攜手子公司緯穎全力進攻AI伺服器市場，且不斷強化在美國布局，目前緯創已經在美國德州、加州等地持續擴增產能，緯穎的德州...

投資生產設備、廠務設施工程 華邦電董事會拍板資本支出14.85億元

記憶體大廠華邦電（2344）今日公告，董事會拍板資本支出預算新台幣14億8,500萬元，內容包括生產設備、廠務設施工程。...

台積電旗下Emerging Fund處分Rivos特別股予Meta 不影響損益

因Meta併購Rivos，台積電（2330）今日公告旗下Emerging Fund處分Rivos特別股，不影響損益，交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。