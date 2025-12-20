研調：錼創收購Lumiode攻美 提升近眼顯示競爭力

中央社／ 台北19日電

針對錼創科技董事會於12月16日公告表示，將以200萬美元收購美國Lumiode Inc.的100%股權。研調機構集邦科技今天表示，這項併購案將有助錼創在擴張技術與專利版圖的同時，獲取更多北美客戶以及銷售通路，提升在近眼顯示與醫療等非顯示應用的國際競爭力。

集邦指出，錼創（PlayNitride）在微型發光二極體（Micro LED）產業中舉足輕重，提供系列服務，包括Micro LED晶片與COC製程、巨量轉移技術服務、一站式解決方案（Turn-Key）和設備銷售，已成功進入三星（Samsung）Micro LED 電視、Sony HondaAfeela 1電動車、Garmin Fenix 8 Pro智慧手錶供應鏈，提供Micro LED晶片等產品。

另外，錼創近期更成功推出全彩0.18吋Micro LED晶片供近眼顯示使用，另外也與台灣工研院及追風科技（ChaseWind）推出高解析度擴增實境（AR）眼鏡。

集邦認為，Lumiode是Micro LED的技術方案廠商，已成立10年，近年將目光鎖定於近眼顯示以及醫療用市場，透過其獨有的主動式薄膜電晶體（Active TFTThin Film）專利技術，將可望替代CMOS晶圓鍵合方案，免除過往CMOS開發成本過高，以及因鍵合尺寸不匹配導致利用率低下等問題。

集邦指出，上述收購案預計將於2025年底完成，一方面為Micro LED在近眼顯示領域增添新的可行性，錼創發展Micro LED AR眼鏡領域的同時，也不會受現有的CMOS方案侷限。另一方面，錼創還將透過技術專利佈局擴展美國市場與客戶。

集邦預估，全球Micro LED AR眼鏡出貨將於2030年達到2100萬副，Micro LED技術於整體AR眼鏡滲透率將達65%。

LED AR 科技

延伸閱讀

中國GPU公司接連拚上市 天數智芯通過港交所聆訊

聯合再生談市場布局 國內搶進小屋頂市場、太陽能晶片外銷國際

搶攻年菜商機 高雄飯店、餐廳推多款外帶方案

路透：川普政府啟動首批輝達H200晶片輸陸審查

相關新聞

緯創砸279億進擊AI基建 大搶網通、雲端等新商機

代工大廠緯創昨（19）日召開董事會，通過將在新竹投入215.28億元、越南1.348億美元（約新台幣42.53億元）、租...

總統喊發展關鍵技術 AI新十大建設 矽光子優先

賴清德總統昨（19）日表示，政府將推動「AI新十大建設」，三大關鍵技術，矽光子是第一站。國科會主委吳誠文表示，AI新十大...

美有望准輝達H200銷陸 代工廠樂

路透引述知情人士報導，美國川普政府已啟動對輝達（NVIDIA）H200人工智慧（AI）晶片的出口審查，有望促成放行首批H...

緯創聯手緯穎 擴大在美布局

緯創攜手子公司緯穎全力進攻AI伺服器市場，且不斷強化在美國布局，目前緯創已經在美國德州、加州等地持續擴增產能，緯穎的德州...

投資生產設備、廠務設施工程 華邦電董事會拍板資本支出14.85億元

記憶體大廠華邦電（2344）今日公告，董事會拍板資本支出預算新台幣14億8,500萬元，內容包括生產設備、廠務設施工程。...

台積電旗下Emerging Fund處分Rivos特別股予Meta 不影響損益

因Meta併購Rivos，台積電（2330）今日公告旗下Emerging Fund處分Rivos特別股，不影響損益，交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。