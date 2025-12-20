研調：錼創收購Lumiode攻美 提升近眼顯示競爭力
針對錼創科技董事會於12月16日公告表示，將以200萬美元收購美國Lumiode Inc.的100%股權。研調機構集邦科技今天表示，這項併購案將有助錼創在擴張技術與專利版圖的同時，獲取更多北美客戶以及銷售通路，提升在近眼顯示與醫療等非顯示應用的國際競爭力。
集邦指出，錼創（PlayNitride）在微型發光二極體（Micro LED）產業中舉足輕重，提供系列服務，包括Micro LED晶片與COC製程、巨量轉移技術服務、一站式解決方案（Turn-Key）和設備銷售，已成功進入三星（Samsung）Micro LED 電視、Sony HondaAfeela 1電動車、Garmin Fenix 8 Pro智慧手錶供應鏈，提供Micro LED晶片等產品。
另外，錼創近期更成功推出全彩0.18吋Micro LED晶片供近眼顯示使用，另外也與台灣工研院及追風科技（ChaseWind）推出高解析度擴增實境（AR）眼鏡。
集邦認為，Lumiode是Micro LED的技術方案廠商，已成立10年，近年將目光鎖定於近眼顯示以及醫療用市場，透過其獨有的主動式薄膜電晶體（Active TFTThin Film）專利技術，將可望替代CMOS晶圓鍵合方案，免除過往CMOS開發成本過高，以及因鍵合尺寸不匹配導致利用率低下等問題。
集邦指出，上述收購案預計將於2025年底完成，一方面為Micro LED在近眼顯示領域增添新的可行性，錼創發展Micro LED AR眼鏡領域的同時，也不會受現有的CMOS方案侷限。另一方面，錼創還將透過技術專利佈局擴展美國市場與客戶。
集邦預估，全球Micro LED AR眼鏡出貨將於2030年達到2100萬副，Micro LED技術於整體AR眼鏡滲透率將達65%。
