投資生產設備、廠務設施工程 華邦電董事會拍板資本支出14.85億元
記憶體大廠華邦電（2344）今日公告，董事會拍板資本支出預算新台幣14億8,500萬元，內容包括生產設備、廠務設施工程。預計自今年12月起陸續投資，資金來源：自有資金及銀行融資，具體目的：配合營運需求。
華邦電先前曾公告，公司向半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）訂購機器設備，時間為2025年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新台幣23.32億元，將供生產使用。
回顧華邦電今年11月法說會上指出，2025年前三季累計資本支出為新台幣36億元，2025年資本支出計畫約為新台幣73億元，較年初53億元拉高，其中生產設備資本支出約占8成。
華邦電今年10月間董事會公告資本支出至新台幣355.09億元，預估今年10月起陸續投資，主要在2026年付款，將用於擴充高雄廠產能及相關設備投資，以增加DRAM、NOR Flash等產品產出，預計2026年第3季後陸續顯現效益。
華邦電總經理陳沛銘先前法說會上已率先預告，華邦電Flash與CMS擴產計畫正進行中，涵蓋2026～2027年資本支出將近新台幣400億元，資金來源將優先使用自由現金流支應，預期未來現金流會逐漸改善。CUBE專案進展順利，預期於2027年有顯著貢獻。
