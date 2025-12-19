志聖子公司蘇州創峰拍板建廠預算7.86億元

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

志聖（2467）今日公告子公司蘇州創峰拍板建廠預算7.86億元。另外公告公司國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債之委託代收價款行庫及委託存儲價款行庫，公司庫藏股轉讓員工認股基準日等案。

志聖公告子公司蘇州創峰光電智能科技有限公司建廠預算案，預計投資金額：預算約人民幣1.77億（約NT$7.86億）預計投資日期：於董事會通過後陸續投資，資金來源：自有資金或貸款，具體目的：興建廠房。

志聖也公告，公司庫藏股轉讓予員工，公司第11次買回之庫藏股，依公司「113年第1次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理，預計轉讓股數為580,589股員工認股基準日訂為114年12月19日。

