經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電今日公告旗下Emerging Fund處分Rivos特別股，不影響損益，交易對象為Meta。路透

Meta併購Rivos，台積電（2330）今日公告旗下Emerging Fund處分Rivos特別股，不影響損益，交易對象為Meta Platforms, Inc.，依Meta與Rivos間之合併契約條件辦理。

台積電公告，交易數量：2,567,563股；預計每單位價格：每股6.32美元；預計交易總金額：US$16佰萬元，預計保留盈餘影響數：US$11佰萬元。(不影響損益)。交易決定方式：由Emerging Fund之General Partner依特別股投資合約決定。價格決定之參考依據及決策單位：經Rivos內部決議。

台積電 Meta

台積電旗下Emerging Fund處分Rivos特別股予Meta 不影響損益

