台積電旗下Emerging Fund處分Rivos特別股予Meta 不影響損益
因Meta併購Rivos，台積電（2330）今日公告旗下Emerging Fund處分Rivos特別股，不影響損益，交易對象為Meta Platforms, Inc.，依Meta與Rivos間之合併契約條件辦理。
台積電公告，交易數量：2,567,563股；預計每單位價格：每股6.32美元；預計交易總金額：US$16佰萬元，預計保留盈餘影響數：US$11佰萬元。(不影響損益)。交易決定方式：由Emerging Fund之General Partner依特別股投資合約決定。價格決定之參考依據及決策單位：經Rivos內部決議。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言