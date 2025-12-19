史上最貴三星手機！首款三摺疊機登台 價格曝光首日開賣即完售

三星今天在台灣開賣首款三摺疊旗艦Galaxy Z TriFold，建議售價新台幣8萬9900元，創史上最貴三星手機紀錄；台灣三星表示，開賣首日即創下首批完售紀錄，凸顯台灣市場對創新科技的高關注度。

三星18日在台灣發布首款三摺疊旗艦Galaxy ZTriFold，台灣是全球6個首發市場之一，建議售價新台幣8萬9900元。

三星發布訊息表示，首款三摺疊旗艦機Galaxy ZTriFold今天在全台三星商城、三星智慧館開賣，首批開賣後即湧現搶購熱潮，當天完售，是摺疊智慧型手機市場的新里程碑。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy Z TriFold開賣首日即創下首批售罄佳績，展現三摺疊手機的市場潛力，也凸顯台灣市場對創新科技的高關注度。