史上最貴三星手機！首款三摺疊機登台 價格曝光首日開賣即完售

中央社／ 台北19日電
三星18日在台灣發布首款三摺疊旗艦Galaxy Z TriFold，台灣是全球6個首發市場之一，建議售價新台幣8萬9900元。中央社
三星18日在台灣發布首款三摺疊旗艦Galaxy Z TriFold，台灣是全球6個首發市場之一，建議售價新台幣8萬9900元。中央社

三星今天在台灣開賣首款三摺疊旗艦Galaxy Z TriFold，建議售價新台幣8萬9900元，創史上最貴三星手機紀錄；台灣三星表示，開賣首日即創下首批完售紀錄，凸顯台灣市場對創新科技的高關注度。

三星18日在台灣發布首款三摺疊旗艦Galaxy ZTriFold，台灣是全球6個首發市場之一，建議售價新台幣8萬9900元。

三星發布訊息表示，首款三摺疊旗艦機Galaxy ZTriFold今天在全台三星商城、三星智慧館開賣，首批開賣後即湧現搶購熱潮，當天完售，是摺疊智慧型手機市場的新里程碑。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy Z TriFold開賣首日即創下首批售罄佳績，展現三摺疊手機的市場潛力，也凸顯台灣市場對創新科技的高關注度。

三星電子 摺疊手機 智慧型手機

相關新聞

OTT TV一站購足 台灣大「影音多享組」單月銷量年增40%

抓準OTT平台百家爭鳴趨勢，台灣大哥大（3045）近期打造「影音多享組」服務，驅動單月銷量年增40%，5G用戶占88...

史上最貴三星手機！首款三摺疊機登台 價格曝光首日開賣即完售

三星今天在台灣開賣首款三摺疊旗艦Galaxy Z TriFold，建議售價新台幣8萬9900元，創史上最貴三星手機紀錄；...

賴總統：AI競爭力關鍵從算力走向低功耗高速互連 國科會布局未來10年

面對生成式AI帶動的全球科技變革，行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，從數位基磐、關鍵技術到智慧應用全面布局，...

台積電美國AZ子公司股東常會 完成董事改選無異動

台積電（2330）今日公告，代子公司TSMC Arizona Corporation公告股東常會重要決議，股東常會完成...

倚天酷碁、麗車坊跨界合作 攜手搶攻車載市場

宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）拓展車載業務，19日宣布與汽車百貨龍頭麗車坊正式展開跨界合作並簽署車載科...

旭軟法說會／公司談2026年營運成長四大方針 積極開拓海外客戶群

旭軟（3390）19日召開法說會，公司團隊談到2026年營運成長四大方針包含無人機、半導體、智慧眼鏡、AI伺服器液冷散熱...

