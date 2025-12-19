緯創持續擴充產能 同步策略投資美國Neocloud雲端服務供應商

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯創（3231）19日召開董事會後公告，為因應未來AI相關業務擴展，通過新竹廠區以不超過新台幣 215.28億元額度內取得機器設備及進行建築物改良。同時通過越南子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd於美金1.35億元額度內建置新廠房、進行建築物改良，以及取得機器設備，主要因應未來網通業務發展。

墨西哥方面，Wistron Mexico S.A. de C.V.擬向Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V.承租廠房，並於美金3,080萬元之額度內認列取得不動產使用權資產，租賃期間為2026年至2031年，兩家公司皆為本公司100%持股之子公司。

最後則是一項投資案，董事會通過以未來股權簡單協議（Simple Agreement for Future Equity, 簡稱SAFE）和優先股(Preferred shares)方式，對GMI Computing Holding (Cayman) Ltd.（GMI）進行策略性投資。GMI為一家Neocloud雲端服務提供商，本次投資總金額上限為美金3,700萬元。

