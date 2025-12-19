聯昌轉型因應紅色供應鏈衝擊 宣布蘇州子公司停產
東元集團成員之一、電源供應器廠聯昌面臨紅色供應鏈衝擊，今天董事會決議，擬停止重要子公司根茂電子（蘇州）的工廠生產，改採全單外包方式，將生產交給友好的專業代工廠負責，根茂將轉型為代工廠生產管理中心，以降低經營成本，改善虧損情形。
聯昌今天傍晚舉行重大訊息記者會，總經理林春連指出，聯昌原為電源供應器專業製造廠，主力產品為電視電源供應器，供應給韓國LGE等國際大廠，為其主要供應商之一。由於電視產業受到紅色供應鏈影響，聯昌接單量持續下滑，近年積極進行轉型工作。
林春連表示，聯昌投入研發核心驅動控制技術，在環保節能趨勢下，發展如軸向馬達驅動控制器、無人機馬達驅動控制器、商用冰箱和冷藏櫃等各類壓縮機驅動控制器等節能產品，並結合風機廠開發一系列驅動控制器。
此外，聯昌提供DC Booster（升壓變換器）給台灣氫能充電器廠，布局氫能市場，包括氫能發電系統與車載動力等相關氫能源解決方案，目標不僅台灣市場，合作夥伴已成功打入歐盟氫能產業供應鏈及印度市場。
林春連表示，由於經營型態改變，為強化資源整合並提升整體營運效能，決定將蘇州子公司停產。
