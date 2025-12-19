快訊

北車砸煙霧彈、中山站隨機砍人 嫌犯墜樓「醫院已放棄急救」

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

聯昌轉型因應紅色供應鏈衝擊 宣布蘇州子公司停產

中央社／ 台北19日電

東元集團成員之一、電源供應器廠聯昌面臨紅色供應鏈衝擊，今天董事會決議，擬停止重要子公司根茂電子（蘇州）的工廠生產，改採全單外包方式，將生產交給友好的專業代工廠負責，根茂將轉型為代工廠生產管理中心，以降低經營成本，改善虧損情形。

聯昌今天傍晚舉行重大訊息記者會，總經理林春連指出，聯昌原為電源供應器專業製造廠，主力產品為電視電源供應器，供應給韓國LGE等國際大廠，為其主要供應商之一。由於電視產業受到紅色供應鏈影響，聯昌接單量持續下滑，近年積極進行轉型工作。

林春連表示，聯昌投入研發核心驅動控制技術，在環保節能趨勢下，發展如軸向馬達驅動控制器、無人機馬達驅動控制器、商用冰箱和冷藏櫃等各類壓縮機驅動控制器等節能產品，並結合風機廠開發一系列驅動控制器。

此外，聯昌提供DC Booster（升壓變換器）給台灣氫能充電器廠，布局氫能市場，包括氫能發電系統與車載動力等相關氫能源解決方案，目標不僅台灣市場，合作夥伴已成功打入歐盟氫能產業供應鏈及印度市場。

林春連表示，由於經營型態改變，為強化資源整合並提升整體營運效能，決定將蘇州子公司停產。

控制器 市場

延伸閱讀

賴總統談AI布局：2040年培育50萬人才、百萬企業升級轉型

出院不等於完全痊癒 長照3.0明年試辦中介照護 輔導地區醫院轉型中繼

林逸欣婚禮成長影片破千萬觀看　「18年前寫給醫師父親的歌」感動全網

本田大陸工廠 月底暫減、停產

相關新聞

OTT TV一站購足 台灣大「影音多享組」單月銷量年增40%

抓準OTT平台百家爭鳴趨勢，台灣大哥大（3045）近期打造「影音多享組」服務，驅動單月銷量年增40%，5G用戶占88...

史上最貴三星手機！首款三摺疊機登台 價格曝光首日開賣即完售

三星今天在台灣開賣首款三摺疊旗艦Galaxy Z TriFold，建議售價新台幣8萬9900元，創史上最貴三星手機紀錄；...

賴總統：AI競爭力關鍵從算力走向低功耗高速互連 國科會布局未來10年

面對生成式AI帶動的全球科技變革，行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，從數位基磐、關鍵技術到智慧應用全面布局，...

台積電美國AZ子公司股東常會 完成董事改選無異動

台積電（2330）今日公告，代子公司TSMC Arizona Corporation公告股東常會重要決議，股東常會完成...

倚天酷碁、麗車坊跨界合作 攜手搶攻車載市場

宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）拓展車載業務，19日宣布與汽車百貨龍頭麗車坊正式展開跨界合作並簽署車載科...

旭軟法說會／公司談2026年營運成長四大方針 積極開拓海外客戶群

旭軟（3390）19日召開法說會，公司團隊談到2026年營運成長四大方針包含無人機、半導體、智慧眼鏡、AI伺服器液冷散熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。