OTT TV一站購足 台灣大「影音多享組」單月銷量年增40%
抓準OTT平台百家爭鳴趨勢，台灣大哥大（3045）近期打造「影音多享組」服務，驅動單月銷量年增40%，5G用戶占88%。
近年全球收視習慣轉向OTT TV，且用戶訂閱都超過一個OTT TV服務，台灣大表示，現代消費者常面臨跨OTT平台切換繁瑣、帳單分散等痛點，台灣大打造「影音多享組」，透過台灣大電信帳單，即可一站式訂閱Netflix、Disney++、HBO Max。
台灣大指出，台灣大哥大獨家「影音多享組」，成功化繁為簡，帶動11月銷量強勢年增40%，其中5G用戶占比高達88%，更凸顯高速網速搭配「一站式管理」已成數位生活主流。
台灣大也宣布，祭出12月限定加碼，即日起至12月31日，申辦「影音多享組」即可一站式，可以一次觀看Netflix、Disney+、HBO Max與MyVideo等四大平台，方案最低月付290元起。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言