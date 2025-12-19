OTT TV一站購足 台灣大「影音多享組」單月銷量年增40%

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
現代消費者常面臨跨OTT平台切換繁瑣等痛點，台灣大打造「影音多享組」。圖為台灣大旗下MyVideo畫面。台灣大／提供
抓準OTT平台百家爭鳴趨勢，台灣大哥大（3045）近期打造「影音多享組」服務，驅動單月銷量年增40%，5G用戶占88%。

近年全球收視習慣轉向OTT TV，且用戶訂閱都超過一個OTT TV服務，台灣大表示，現代消費者常面臨跨OTT平台切換繁瑣、帳單分散等痛點，台灣大打造「影音多享組」，透過台灣大電信帳單，即可一站式訂閱NetflixDisney++、HBO Max。

台灣大指出，台灣大哥大獨家「影音多享組」，成功化繁為簡，帶動11月銷量強勢年增40%，其中5G用戶占比高達88%，更凸顯高速網速搭配「一站式管理」已成數位生活主流。

台灣大也宣布，祭出12月限定加碼，即日起至12月31日，申辦「影音多享組」即可一站式，可以一次觀看Netflix、Disney+、HBO Max與MyVideo等四大平台，方案最低月付290元起。

台灣大哥大 OTT Disney+ Netflix

