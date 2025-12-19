台積電美國AZ子公司股東常會 完成董事改選無異動

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電今日公告子公司TSMC Arizona Corporation董事改選無異動。(路透)

台積電（2330）今日公告，代子公司TSMC Arizona Corporation公告股東常會重要決議，股東常會完成董事改選無異動。

台積電公告，子公司TSMC Arizona Corporation公告股東常會重要決議之一董監事選舉，完成董事改選，選出四席董事分別為：莊瑞萍、Rose Castanares、方淑華、黃仁昭，董事無異動。

