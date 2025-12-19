快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

高雄巨蛋啟動智慧場館新時代 創新互動服務亮相

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高雄巨蛋與華電聯網宣布合作完成大型場館智慧杆示範建置。圖為華電網數位STB、VOIR綜合性影音互動系統。圖／華電網提供
高雄巨蛋與華電聯網宣布合作完成大型場館智慧杆示範建置。圖為華電網數位STB、VOIR綜合性影音互動系統。圖／華電網提供

為提升場館服務品質與民眾體驗，由經濟部產業發展署指導、台北市電腦公會推動，高雄市現代化綜合體育館（高雄巨蛋）與華電聯網宣布合作完成大型場館智慧杆示範建置，正式啟動智慧場館升級工程。智慧杆將物聯網（IoT）、人工智慧（AI）與擴增實境（AR）深度整合，打造集資訊、安防、節能與互動娛樂於一體的科技樞紐，讓到訪民眾從踏入場域開始即可感受即時資訊與便利服務。

高雄巨蛋在本次智慧杆導入聚焦「行銷數位化、互動娛樂化、服務智能化」，讓民眾能即刻感受科技帶來的便利與樂趣。智慧杆整合六大應用，包括數位科技廣告服務、環境監測、智慧能源管理、智慧交通、智慧安防與AR虛擬互動，成為城市的「數位神經末梢」。

搭載高解析度數位看板及AI人流分析技術，能精準投放資訊並創造商業價值；同時整合多元感測器，即時蒐集環境與人流數據，支援場館營運管理及城市治理。

智慧杆啟用後吸引大量民眾參與體驗，普遍反映資訊取得更即時、互動更有趣，整體便利性與科技感大幅提升。AI影像辨識技術也能即時掌握周邊交通與安全狀況，有效支援大型活動場館周遭人潮狀況，讓民眾在享受便利的同時，也更安心。

未來將持續深耕智慧應用，優化導覽、娛樂互動、無障礙動線等功能，讓智慧不只是硬體設施，而是一種貼近日常、陪伴民眾的體驗。

科技 數位 AI

延伸閱讀

Super Junior演唱會加場確定！1月高雄巨蛋連嗨三天 售票規則需注意

出道25年首登高雄！戴佩妮「雙生火焰」攻雄蛋

丁噹10年後重返高雄巨蛋！阿弟確定助陣合體「可以是朋友」

告五人開場、老蕭壓軸、動力火車迎新 2026台中跨年夜卡司全A咖

相關新聞

賴總統：AI競爭力關鍵從算力走向低功耗高速互連 國科會布局未來10年

面對生成式AI帶動的全球科技變革，行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，從數位基磐、關鍵技術到智慧應用全面布局，...

台積電美國AZ子公司股東常會 完成董事改選無異動

台積電（2330）今日公告，代子公司TSMC Arizona Corporation公告股東常會重要決議，股東常會完成...

倚天酷碁、麗車坊跨界合作 攜手搶攻車載市場

宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）拓展車載業務，19日宣布與汽車百貨龍頭麗車坊正式展開跨界合作並簽署車載科...

旭軟法說會／公司談2026年營運成長四大方針 積極開拓海外客戶群

旭軟（3390）19日召開法說會，公司團隊談到2026年營運成長四大方針包含無人機、半導體、智慧眼鏡、AI伺服器液冷散熱...

聯電砸逾12億元向應材買設備 供生產及研發使用

聯電（2303）今日公告，以逾12億元向應材買設備 ，公司說明，供生產及研發使用。

泰博科技勞資爭議調解成立　達3共識將訂續聘原則

醫材廠泰博科技日前遭工會指控侵犯移工勞權，經新北市勞工局3次調解，昨天調解成立達成3點共識，包括訂立續聘原則，以及移工期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。