高雄巨蛋啟動智慧場館新時代 創新互動服務亮相

為提升場館服務品質與民眾體驗，由經濟部產業發展署指導、台北市電腦公會推動，高雄市現代化綜合體育館（高雄巨蛋）與華電聯網宣布合作完成大型場館智慧杆示範建置，正式啟動智慧場館升級工程。智慧杆將物聯網（IoT）、人工智慧（AI）與擴增實境（AR）深度整合，打造集資訊、安防、節能與互動娛樂於一體的科技樞紐，讓到訪民眾從踏入場域開始即可感受即時資訊與便利服務。

高雄巨蛋在本次智慧杆導入聚焦「行銷數位化、互動娛樂化、服務智能化」，讓民眾能即刻感受科技帶來的便利與樂趣。智慧杆整合六大應用，包括數位科技廣告服務、環境監測、智慧能源管理、智慧交通、智慧安防與AR虛擬互動，成為城市的「數位神經末梢」。

搭載高解析度數位看板及AI人流分析技術，能精準投放資訊並創造商業價值；同時整合多元感測器，即時蒐集環境與人流數據，支援場館營運管理及城市治理。

智慧杆啟用後吸引大量民眾參與體驗，普遍反映資訊取得更即時、互動更有趣，整體便利性與科技感大幅提升。AI影像辨識技術也能即時掌握周邊交通與安全狀況，有效支援大型活動場館周遭人潮狀況，讓民眾在享受便利的同時，也更安心。

未來將持續深耕智慧應用，優化導覽、娛樂互動、無障礙動線等功能，讓智慧不只是硬體設施，而是一種貼近日常、陪伴民眾的體驗。