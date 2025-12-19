倚天酷碁、麗車坊跨界合作 攜手搶攻車載市場

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
倚天酷碁總經理鍾逸鈞。記者吳凱中／攝影
倚天酷碁總經理鍾逸鈞。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）拓展車載業務，19日宣布與汽車百貨龍頭麗車坊正式展開跨界合作並簽署車載科技合作備忘錄，此次合作將同步麗車坊士林旗艦店開幕時程，結合倚天酷碁在「人、車、家」智慧科技與麗車坊在汽車百貨連鎖通路的深厚能量，打造涵蓋居家、車載到個人移動的智慧生活場景示範區，作為雙方推動車主服務升級與科技導入策略的重要起點。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示，倚天酷碁近年聚焦『人、車、家』三大科技生活場景的整體布局，從募資熱銷的碁智鎖電子門鎖、微移動解決方案到騎乘安全科技品類，逐步打造橫跨居家、通勤代步與車主日常的智慧生活體驗，這次合作是倚天酷碁的車載科技能力首次於通路端進入車主服務體系，我們期待與麗車坊攜手推動場景化服務模式，加速人、車、家生活圈的全面進化。

麗車坊總經理吳沐恩指出，隨著車主需求與消費行為轉變，汽車百貨正從傳統零售走向以科技、場景整合與新零售思維為核心的服務模式。麗車坊近年積極導入OMO、數位工具與門市空間升級，此次士林旗艦店的開幕，更象徵我們通路轉型的全面啟動。

吳沐恩表示，與倚天酷碁的合作，將車載科技與智慧生活場景正式導入門市端，為車主服務帶來全新體驗，我們期待透過雙方的深度整合，重新定義車主在通路中的接觸與互動方式，打造更具前瞻性的智慧車主服務生態。

倚天酷碁持續擴大車載與騎乘安全科技布局，從汽車電子後視鏡，到即將推出的機車安全帽行車紀錄器，進一步延伸至「智慧感知與安全輔助」產品線。該產品線涵蓋汽車用AI行車科技與電動輔助自行車微移動雷達感知系統，強化跨場景的行駛安全體驗。

其中，汽車用AI行車科技以影像與AI分析為核心，整合前後行車影像與即時偵測能力，強化停車監控與駕駛輔助判斷；而電動輔助自行車微移動雷達感知系統則整合後方雷達、影像與智慧警示機制，提升追越車輛偵測與後視安全，為騎乘者建立更完整的後向防護。

麗車坊士林旗艦店的開幕，象徵汽車百貨通路正式邁入科技驅動與服務升級的新階段，透過倚天酷碁的技術力與麗車坊的通路量能結合，雙方將以此據點持續驗證車載科技、生活科技與OMO流程在車主服務旅程中的應用，推動汽車後市場走向體驗化的新型態通路服務模式。

倚天酷碁19日宣布與麗車坊正式展開跨界合作，並簽署車載科技合作備忘錄，左至右為倚天酷碁總經理鍾逸鈞、麗車坊總經理吳沐恩。記者吳凱中／攝影
倚天酷碁19日宣布與麗車坊正式展開跨界合作，並簽署車載科技合作備忘錄，左至右為倚天酷碁總經理鍾逸鈞、麗車坊總經理吳沐恩。記者吳凱中／攝影

