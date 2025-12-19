聽新聞
旭軟法說會／公司談2026年營運成長四大方針 積極開拓海外客戶群
旭軟（3390）19日召開法說會，公司團隊談到2026年營運成長四大方針包含無人機、半導體、智慧眼鏡、AI伺服器液冷散熱等領域，積極配合客戶需求送樣，分別預計明年導入量產。
半導體設備方面，旭軟已和美國半導體設備熱系統所需的HDI FPC應用合作，目標2026年下半年批量，2027年量產。
此外旭軟積極開拓海外客戶群，包含日系電動車應用、連接器大廠車載應用軟板與醫療應用以及美系大廠高階應用。
