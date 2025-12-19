聯電砸逾12億元向應材買設備 供生產及研發使用

聯電（2303）今日公告，以逾12億元向應材買設備 ，公司說明，供生產及研發使用。

聯電公告，交易單位數量：一批；每單位平均價格：新台幣1,259,089,982元；總金額：新台幣1,259,089,982元。向Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.；非關係人購買設備。

聯電提到，交付或付款條件：依訂單條件付款。交易決定方式：議價。價格決定之參考依據：按市場行情。決策單位：公司採購核定會決定。取得或處分之具體目的或用途：供生產及研發使用。