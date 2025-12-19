央行未鬆綁「預料中」南部建商：回穩條件已逐步到位

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
上曜集團董事長張祐銘。圖／業者提供
央行第4季理監事會決議第7波信用管制不鬆綁，台南上曜集團董事長張祐銘表示，政策結果符合市場預期，短期房市仍處於量縮盤整階段，但整體趨勢並不悲觀。

特別是美國聯準會進入降息循環將有利釋放資金穩定房市，推測明年中旬有望止跌回升，加上台積電（2330）近期宣布加碼投資台南，對明年南部房市「正面樂觀不看壞」。

張祐銘指出，近一年在銀行資金管制與買氣觀望下，建商推案轉趨保守，無論開案時程或戶數規模皆放緩，部分建案更選擇延後推出，有助於消化過往推案量較多所累積的供給壓力，市場擔憂供給過剩的疑慮可望逐步解除。

張祐銘認為，目前房市降溫主因在於買方觀望，而非基本面轉弱，代表價格修正空間有限，市場正進入築底整理期。而隨著美國聯準會進入降息循環，股市也居高不下，房市資金環境可望得到改善，加上台積電本月公告將於南科再投資興建2奈米廠，台南及南部產業與就業動能明確，估計將對南部房市形成長期支撐。

他強調，明年房市不一定快速反彈，但回歸穩定的條件已逐步到位，在供給趨於理性、產業利多延續下，目前反而是具長線眼光的自住與布局型買方審選標的、分批進場的有利時點，明年南部房市「正面樂觀、不看壞」。

南部建商、代銷業者針對此次信用管制未鬆綁，皆認為「在預料中」。一位不便具名的高雄代銷業者坦言，「不期不待，就沒有傷害。」

業者表示，很多有自住需求的買方受到壓抑，遲遲沒有進場，主因是認為現在景氣不好、以及受限於第二戶貸款成數被限縮，因此只能持續觀望，並非沒有實際需求。

他表示，被壓抑的需求可能會推遲好幾年，直至市場放寬資金水位，最終恐將導致需求一次性爆發，對市場而言未必健康，因此建議政策逐步放寬，以釋放成交量能。

