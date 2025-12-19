聽新聞
0:00 / 0:00
超微CEO蘇姿丰將發表2026開幕主題演講 揭開全球科技盛會序幕
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將於CES 2026發表開幕主題演講，揭開全球科技盛會的序幕。屆時，蘇姿丰將深入介紹AMD跨運算堆疊的創新如何推動前所未有的技術突破，並引領人工智慧（AI）技術在全球發揮更廣泛的效益。
AMD表示，AI正在改變人類生活的各個層面。AMD憑藉獨特的技術優勢，提供卓越效能與靈活性，扮演推動這場變革的關鍵角色。AMD深知各界對AI發展高度關注，因此這場演講不容錯過，將深入探討AMD CPU、GPU、自行調適運算技術以及AI軟體與解決方案等廣泛的產品組合，如何為客戶與合作夥伴挹注動能，共同應對全球最關鍵的挑戰。
蘇姿丰將於台灣時間2026年1月6日上午10時30分（太平洋時間1月5日下午6時30分）於站CES 2026開幕主題演講。線上直播平台：AMD YouTube頻道或AMD官方網。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言