超微CEO蘇姿丰將發表2026開幕主題演講 揭開全球科技盛會序幕

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AMD CEO蘇姿丰將在CES 2026發表開幕主題演講。 （路透）
AMD CEO蘇姿丰將在CES 2026發表開幕主題演講。 （路透）

超微AMD董事長暨執行長蘇姿丰將於CES 2026發表開幕主題演講，揭開全球科技盛會的序幕。屆時，蘇姿丰將深入介紹AMD跨運算堆疊的創新如何推動前所未有的技術突破，並引領人工智慧（AI）技術在全球發揮更廣泛的效益。

AMD表示，AI正在改變人類生活的各個層面。AMD憑藉獨特的技術優勢，提供卓越效能與靈活性，扮演推動這場變革的關鍵角色。AMD深知各界對AI發展高度關注，因此這場演講不容錯過，將深入探討AMD CPU、GPU、自行調適運算技術以及AI軟體與解決方案等廣泛的產品組合，如何為客戶與合作夥伴挹注動能，共同應對全球最關鍵的挑戰。

蘇姿丰將於台灣時間2026年1月6日上午10時30分（太平洋時間1月5日下午6時30分）於站CES 2026開幕主題演講。線上直播平台：AMD YouTube頻道或AMD官方網。

AMD AI 董事長 蘇姿丰 超微

