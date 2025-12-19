台積電老將林本堅：留住台灣優秀人才 教授薪資先漲一倍

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
台積電前研發副總、現任清大半導體學院院長林本堅表示，要留住台灣優秀人才， 教授薪資應先漲一倍。記者簡永祥／攝影
台積電前研發資深副總、現任清華大學半導體研究學院院長林本堅今日出席「AI新十大建設-關鍵技術，台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，他在受訪時表示，估計未來全球人才缺口將是目前的15倍，要留住台灣優秀人才，選議政府應優先將台灣大學或研究所教授薪資調高一倍以上，把優秀師資先留下來，才能落實為台灣培育更多的優秀人才。

林本堅日前提及，少子化與博士生不足等人才短缺不只是台灣半導體業的隱憂，更是全球應半導體自主化都想發半導體產業會遭遇的共同問題。

由於今天賴清德總統也出席這場由國科會主辦的座談會，林本堅話鋒一轉，指著已前排的總統座位，似乎意有所指地說，賴總統訂定AI新十大建設，牽動生態系和關鍵人才培育，同樣也會遭遇人才短缺的問題，政府必須審慎檢討前台灣大學教授薪資遠不及鄰近的香港、中國大陸和新加坡等國家，並引發優秀大學教授出走。

據統計，目前一般理工和半導體相關教授年薪約150萬到200萬元，知名的台大、交大 和清大電機系教授，年薪約250萬到350萬元間 ，雖然林本堅未透露半導體學院教授月薪是多少，不過他極力建議政府應全面檢討台灣教授的薪資水準，最好應上調至少一倍以上，才能把優秀老師和人才留在台灣。

