賴總統談AI布局：2040年培育50萬人才、百萬企業升級轉型

聯合報／ 記者許正宏黃羿馨／新竹即時報導
國科會今天於新竹科學園區舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，賴清德總統（右）受邀出席座談會活動。記者許正宏／攝影
賴清德總統今至竹科出席「AI新十大建設：關鍵技術」台灣矽光子CPO－AI生態鏈座談會，期盼在2040年前形塑兆元產值的軟體平台生態，協助百萬家中小微型企業導入AI、完成升級轉型，進而建構涵蓋食、衣、住、行、育、樂及國防等面向的AI生活圈，讓AI成為支撐產業與社會運作的重要基礎。

賴清德在致詞時，特別點名國科會主委吳誠文表示，每次聽吳主委致詞，都能感受到其觀點不僅立足研究或學術，而是深入產業現場，所思考的也不只是單一製造環節，而是如何建構完整系統，整合台灣的產官學研資源，回應未來產業發展方向。他也提到，吳誠文所談的太空產業、國防工業，正是政府持續推動的重要方向。

賴清德指出，過去台灣花費相當多時間投入零組件生產為產業奠定基礎，但面對全面智慧化時代來臨，國家發展策略勢必要因應調整。他也藉此感謝產官學研多年攜手投入，產業界篳路藍縷、克服挑戰，才能讓台灣的半導體、ICT與EMS產業在國際間占有一席之地。

賴清德認為，全面智慧化既是挑戰，也是台灣的重要機會。政府推動「AI新十大建設」正是希望在既有硬實力基礎上，進一步補強軟實力，確保台灣在下一個世代能居於領先地位。日前吳誠文也提到希望安排「AI新十大建設推動之旅」，與產業界、學界及學研界面對面交流，讓各界了解政府立場，也傾聽第一線的心聲，遇到困難一起克服，有方向就一起推動。

賴清德說明，AI新十大建設目前聚焦4項基礎建設。第一是算力中心，他日前赴台南，見證在國科會推動下，國網雲端算力中心正式啟用，初期規模為20 Megawatt，未來將逐步擴充。第二是主權AI資料中心，也將於南科正式上路。

第三是人才培育基礎建設方面，政府整合教育部、經濟部、國發會與國科會資源，目標在2040年培育50萬名AI人才，其中公務體系將率先推動AI應用訓練，中央與地方公務人員依職務層級分階段、持續進修。第4則是區域均衡發展，北、中、南、東皆須同步布局，讓智慧化成果不集中於單一區域。

除基礎建設外，賴清德也提到，政府同步鎖定矽光子、量子運算與機器人等關鍵技術，不論是4大基礎建設或3大關鍵技術布局，最終目標都是促成應用落地。政府期盼在2040年前，能形塑兆元產值的軟體平台生態，協助百萬家中小微型企業導入AI、完成升級轉型，進而建構涵蓋食衣住行育樂及國防等面向的AI生活圈，讓AI成為支撐產業與社會運作的重要基礎。

賴清德總統今至竹科出席「AI新十大建設：關鍵技術」台灣矽光子CPO－AI生態鏈座談會。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今至竹科出席「AI新十大建設：關鍵技術」台灣矽光子CPO－AI生態鏈座談會，期盼在2040年前形塑兆元產值的軟體平台生態，協助百萬家中小微型企業導入AI、完成升級轉型。記者許正宏／攝影
國科會今天於新竹科學園區同業公會舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，國科會主委吳誠文（圖）開場致詞。記者許正宏／攝影
