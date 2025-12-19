賴總統談AI布局：2040年培育50萬人才、百萬企業升級轉型

賴清德總統今至竹科出席「AI新十大建設：關鍵技術」台灣矽光子CPO－AI生態鏈座談會，期盼在2040年前形塑兆元產值的軟體平台生態，協助百萬家中小微型企業導入AI、完成升級轉型，進而建構涵蓋食、衣、住、行、育、樂及國防等面向的AI生活圈，讓AI成為支撐產業與社會運作的重要基礎。

賴清德在致詞時，特別點名國科會主委吳誠文表示，每次聽吳主委致詞，都能感受到其觀點不僅立足研究或學術，而是深入產業現場，所思考的也不只是單一製造環節，而是如何建構完整系統，整合台灣的產官學研資源，回應未來產業發展方向。他也提到，吳誠文所談的太空產業、國防工業，正是政府持續推動的重要方向。

賴清德指出，過去台灣花費相當多時間投入零組件生產為產業奠定基礎，但面對全面智慧化時代來臨，國家發展策略勢必要因應調整。他也藉此感謝產官學研多年攜手投入，產業界篳路藍縷、克服挑戰，才能讓台灣的半導體、ICT與EMS產業在國際間占有一席之地。

賴清德認為，全面智慧化既是挑戰，也是台灣的重要機會。政府推動「AI新十大建設」正是希望在既有硬實力基礎上，進一步補強軟實力，確保台灣在下一個世代能居於領先地位。日前吳誠文也提到希望安排「AI新十大建設推動之旅」，與產業界、學界及學研界面對面交流，讓各界了解政府立場，也傾聽第一線的心聲，遇到困難一起克服，有方向就一起推動。

賴清德說明，AI新十大建設目前聚焦4項基礎建設。第一是算力中心，他日前赴台南，見證在國科會推動下，國網雲端算力中心正式啟用，初期規模為20 Megawatt，未來將逐步擴充。第二是主權AI資料中心，也將於南科正式上路。

第三是人才培育基礎建設方面，政府整合教育部、經濟部、國發會與國科會資源，目標在2040年培育50萬名AI人才，其中公務體系將率先推動AI應用訓練，中央與地方公務人員依職務層級分階段、持續進修。第4則是區域均衡發展，北、中、南、東皆須同步布局，讓智慧化成果不集中於單一區域。