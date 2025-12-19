賴總統：最高目標建立 AI 生活圈 成就兆元產值軟體平台

賴清德總統19日出席「AI新十大建設：關鍵技術」台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會。他期盼2040年能有兆元軟體平台產值，並有100萬家中小微型企業能夠導入AI，協助其升級轉型。最高目標是建立AI生活圈，成就兆元產值的軟體平台。

賴總統提到，國科會主委吳誠文致詞，不單是站在研究方面，也不單站在學術立場，而是很深入產業界，不是一個單純的生產製造，而是希望一個系統，把台灣的產官學研整合起來，為台灣未來要發展的產業方向，提供一個更有力的支持。

賴總統說，吳誠文提到太空產業、國防工業，政府正往這個方向走。過去台灣花比較多時間，生產出來的都是零組件，一定要調整國家發展的策略。他也藉此感謝產官學研數十年來攜手，推動科技產業發展，才有辦法讓台灣的半導體、ICT或是EMS產業在國際佔有一席之地。

他認為，全面智慧化時代來臨，固然是對台灣的挑戰，但也是對台灣一個非常好的機會。所以政府推出「AI新十大建設」，就是要在現有的硬實力基礎上，推動十大建設，來確保台灣在下一個世代持續居於領先地位。這是推動AI新十大建設的主要目的。

賴總統透露，他請吳誠文安排「AI新十大建設推動之旅」，跟產學界見面，讓大家知道政府的立場，政府也聽取大家的心聲，有困難一起克服、有方向一起推動，才能走得更穩健，也更有力氣。

賴總統表示，AI新十大建設，基本上有四項基礎建設。

他指出，第一，算力中心。目前「國網雲端算力中心」已經正式啟用，雖然一開始只有20 Megawatt，但未來會逐步提升。第二，再過不久，主權AI資料中心也會在南科正式上路。第三，人才培訓的基礎建設方面，希望2040年，能為台灣培育出50萬位AI人才，尤其公務員第一個要學會。

他提到，第四，北中南東均衡發展。全面智慧化時代的來臨，如果台灣未來能夠擁有立基，不應該集中在北部，也不應該侷限在中部，南部、東部通通都應該要有。上述四項，就是政府要去推動的四個基礎建設。

賴總統表示，另外有三個關鍵技術，第一是矽光，台灣產學合作，矽光子技術領先全球。另外兩個關鍵技術是量子運算、機器人，後續他也會安排去看一看。

賴總統說，不管是四大基礎建設、三大關鍵技術，無非是希望達到三個應用目標：

第一，2040年，能有兆元軟體平台產值，並有100萬家中小微型企業能夠導入AI，協助其升級轉型。第二，最高目標是建立AI生活圈，食衣住行育樂、國防導入AI協助新創，成就兆元產值的軟體平台。第三，也經由兆元產值軟體平台業者，來幫助中小微型企業，成就AI生活圈。