聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統出席矽光子CPO-AI生態鏈座談 聽取意見擬定政策方向
國科會今天於新竹科學園區同業公會舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，聚集國內矽光子、共封裝光學（CPO）、半導體製造、先進封裝、光電、網通與伺服器系統等領域領導廠商，包括日月光、鴻海精密、上詮光纖及頂尖學研團隊，共同商議AI運算架構未來發展方向。賴清德總統受邀參加為座談會活動，致詞時強調，行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，布局關鍵技術強化台灣在未來新一代AI運算架構的競爭力，特此參與會議聽取產、官、學界意見，制定未來科技政策的發展方向。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言