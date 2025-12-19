賴總統出席矽光子CPO-AI生態鏈座談 聽取意見擬定政策方向

國科會今天於新竹科學園區同業公會舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，聚集國內矽光子、共封裝光學（CPO）、半導體製造、先進封裝、光電、網通與伺服器系統等領域領導廠商，包括日月光、鴻海精密、上詮光纖及頂尖學研團隊，共同商議AI運算架構未來發展方向。賴清德總統受邀參加為座談會活動，致詞時強調，行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，布局關鍵技術強化台灣在未來新一代AI運算架構的競爭力，特此參與會議聽取產、官、學界意見，制定未來科技政策的發展方向。 國科會今天於新竹科學園區同業公會舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，賴清德總統（前）受邀參加為座談會活動。記者許正宏／攝影