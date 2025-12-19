HTC VIVERSE 首屆全球大專院校黑客松成果揭曉 全球40所大學學生參與
宏達電（2498）旗下沉浸式內容創作與發行平台 VIVERSE ，19日正式公布首屆全球大專院校「VIVERSE Spark」黑客松（Hackathon）得獎名單。這項年度競賽自啟動以來吸引來自北美、歐洲與亞洲超過 40 所大學參與，學生以 WebXR 技術在 VIVERSE 上打造跨平台沉浸式作品，並角逐最高 5,000 美元現金獎，涵蓋遊戲、互動藝術形式與社交體驗，展現新世代創作者在虛擬內容市場的蓬勃潛力。
今年的參賽團隊來自藝術、設計、電腦科學等多元領域，充分體現未來沉浸式內容創作的跨域趨勢。學生們所創作的專案能在筆電、平板、智慧型手機等多種裝置上以瀏覽器直接體驗，包含以虛擬世界降壓「討伐藏身村民中的惡魔」、以遊戲對抗日常倦怠的反烏托邦幽默創作，甚至讓玩家化身為「有感知的雲朵」探索心靈風景的社交體驗。這些作品不僅展示 WebXR 的創作自由與跨平台優勢，也突顯沉浸式內容創作相關市場預計於 2034 年突破 1,250 億美元規模的巨大機會。
宏達電表示，VIVERSE 已累積超過百萬月活躍使用者，並持續快速成長，成為全球創作者打造沉浸式互動世界、遊戲內容與社交空間的重要平台。
宏達電指出，本屆競賽共設三大類別：沉浸式敘事（Immersive Storytelling）、遊戲（Games）與社交體驗（Social Experiences），最終由主辦單位評選出各類前三名及佳作。，展現全球年輕創作者的技術能量與想像力。
HTC VIVERSE 成長事業負責人 Andranik Aslanyan 表示，「今年的作品展現驚人的創意與執行力，充分體現下一代創作者的多元視野。VIVERSE 的設計初衷，就是希望成為啟動創意的跳板，協助每一位創作者學習、發揮並在未來建立屬於自己的職涯。我們非常榮幸能向全球展示這些傑出的創作。」
