日勝化法說會／Nike 訂單回籠 鞋材業務成長 看明年第1季審慎樂觀

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

日勝化（1735）18日表示，第4季營收、獲利有望延續第3季回溫勢態。尤其鞋材因Nike等國際品牌第3季訂單回籠，營收、毛利率成長可觀，對明年第1季持審慎樂觀看法。此外，將持續朝印度及東南亞布局，更有三大新產品待發酵。

日勝化18日召開法人說明會，由總經理黃長澤主持。日勝化表示，由於鞋材事業回溫，加上銷售組合調控得宜，第3季雖還未回到期待水準，但毛利季增15%、營業利益季增1.2倍。預期第4季將維持第3季水準，甚至可望略為成長。

回顧今年前三季，日勝化表示，今年首季表現符合預期、對全年展望樂觀；但第2季開始豬羊變色，逢關稅、匯率雙殺夾擊，銷售急凍。第3季開始緩慢回溫，且國際鞋材業務因主要客戶Nike庫存去化效應漸顯，訂單回籠，鞋材營收、獲利明顯有起色。

公司明年主推三大新產品：與日本愛克（AICA）合作的建材塗料產品Jolypate；主要訴求抗反射、抗眩，應用範圍包含電子產品螢幕、顯示器、光學鏡片及太陽能板的低UV反射塗料，目前已接近完成階段；以及新一代鞋材材料、超臨界射出發泡TPU。公司表示，新一代鞋材產品如順利導入，未來獲利有很大想像空間。

日勝化也透露，公司耗時兩年開發、應用於半導體供應鏈的耗材產品，將於明年慢慢開始導入客戶，不過占營收比重不會太高。旗下UV材光固化材料也打入PCB應用，但由於目前中階產品仍面臨中國大陸廠商競爭問題，期待能走出新方向、不希望落入價格競爭。

日勝化也表示，中國大陸市場競爭壓力無顯著減緩，外加關稅、地緣政治風險仍在，明年將延續今年策略，加碼拓展海外多元布局，今年第2季加速朝印度布局，如今印度銷售額已占1%；未來將加大力度經營東南亞及印度市場。

日勝化旗下以PU產品為主的生活及運動產業（SLS）事業占三分之二，特化（SC，CLA）產品約占營收三分之一。今年前三季PU貢獻較高毛利率，與之相對，特化部分的UV光固化材料，因主要市場在中國大陸，競爭壓力龐大，獲利相對辛苦。

營收 印度

