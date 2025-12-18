聽新聞
0:00 / 0:00

先進晶片製程 全靠EUV

聯合報／ 本報記者簡永祥

晶片戰爭」作者米勒曾表示，「沒有艾司摩爾（ＡＳＭＬ），就不可能生產最先進的半導體」。在先進曝光設備市場中，艾司摩爾完全展現其獨占地位。為何艾司摩爾如此重要，極紫外光（ＥＵＶ）曝光機又為何如此搶手？

雖然產生極紫外光的技術有多種，艾司摩爾卻是全球能把這項影響半導體重要微影設備做到極致的廠商。ＥＵＶ技術是ＡＩ晶片效能提升的基礎，這項技術的核心在於使用極短的十三點五奈米波長進行曝光，比前一代深紫外光（ＤＵＶ）系統的一九三奈米波長，短了十四倍以上，這種超短波長，就是實現更精細解析度和在晶圓上刻印更小特徵的關鍵。

ＥＵＶ光源無法在自然界中穩定存在，必須人工製造。由於ＥＵＶ光線會被幾乎所有材料吸收，因此系統必須在真空腔體中運行，並使用高度專業化的多層反射鏡來導引和聚焦光線。艾司摩爾在一個真空室中，以每秒五萬次的速度，噴出卅微米大的錫滴，再用一道強大的二氧化碳雷射精準擊中每一顆錫滴，將它蒸發成電漿，發射ＥＵＶ光線。

生產安裝極複雜 跟不上需求

業者比喻，可以把「曝光機」想像成一台「超精密的投影機」。它的任務，是把設計好的電路圖案，以極快的速度、極高的精準度，一層一層地「印」到矽晶圓 。這個過程需要重複幾十萬次，耗時數月，最終堆疊出數百層的電路結構，形成一顆包含數十億個電晶體的晶片。

如果沒有ＥＵＶ技術，先進ＡＩ加速器與高效能晶片的製程微縮將面臨重大限制，難以滿足ＡＩ對運算能力和能效增長的需求。然而，ＥＵＶ設備的生產與安裝極為複雜，一台ＥＵＶ由超過十萬個零件組成，這樣一台集結光學、化學、物理學、軟體和精密機械於大成的機器，重量超過一五○噸，造價在一點五億至四億美元（約新台幣四十七億到一二六億元）。

過去傳統晶片產業的節奏，也是外界常講的「摩爾定律」，是每兩年將晶片上的電晶體數量翻倍，但ＡＩ時代來臨，輝達希望電晶體的數量能以每兩年增加十六倍的速度成長，也讓艾司摩爾加速推進高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）技術，支援下一代更先進的晶片製程，特別是針對二奈米以下製程。

外媒報導，二○二七至二○二八年間，High-NA EUV將進入高量產階段，艾司摩爾也已經開始對High-NA EUV之後的技術「Hyper-NA」進行早期研究，並預計二○三○年代中期展開部署。

設備生產耗時且複雜，艾司摩爾無法快速擴產，也是導致ＡＩ產業瓶頸之一。在設備交付後，艾司摩爾還需要與客戶密切合作長達兩到三年，以微調機器、提高晶片良率。台積電成為先進晶片製造領頭羊，是建立在與艾司摩爾共同成長的基礎，台積電的先進製程如果沒有艾司摩爾開發出獨步全球的曝光機，也無法實現。

延伸閱讀

大陸國產GPU加快衝刺IPO 仍需進一步提高收入、市佔率

鈺創旗下鈺立微攜手亞光 打造國產晶片機器人底座準系統

中國衝刺晶片自主 路透披露深圳祕密EUV計畫

大陸擬建立自主極紫外光刻機 專家：距真正量產恐怕還有10年的路要走

相關新聞

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

台積電今年3月才宣布增加赴美投資1000億美元，美國商務部長盧特尼克日前更加碼金額達2000億美元。台積電雖推動海外布局，但創辦人張忠謀...

台積電赴美投資案 被加碼到2000億美元？經濟部長回應了

台積電今年3月宣布增加赴美投資1000億美元，加上先前投資金額，將使得台積電在美總投資金額達1650億美元，不過，投資總...

先進晶片製程 全靠EUV

晶片戰爭」作者米勒曾表示，「沒有艾司摩爾（ＡＳＭＬ），就不可能生產最先進的半導體」。在先進曝光設備市場中，艾司摩爾完全展...

傳陸祕製EUV原型機 測試中

路透報導，中國大陸科學家在深圳一處高度保密實驗室完成一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，希望二○二八年前用以生產晶片。該...

欠缺光源技術 專家：陸突破路仍長

路透報導中國大陸已打造一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，與曝光機業者合作多年的產業界人士說，發出ＥＵＶ關鍵光源技術方法...

鈺創董座盧超群：記憶體荒恐到2027年上半年 有貨的人就像聖誕老人

鈺創(5351)董事長盧超群今日與媒體座談受訪表示，針對這波記憶體短缺、價格飆漲，是他創業多來以首見，雖然以他是技術開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。