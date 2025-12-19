甲骨文資料中心 卡關
甲骨文（Oracle）與長期資助興建資料中心夥伴的協商傳出卡關，再掀人工智慧（AI）支出憂慮，導致美國科技股17日湧現賣壓，並拖累台日韓股18日走低。
彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）報導，甲骨文的長期合作夥伴藍鴞資本（Blue Owl），之前已和銀行業者及甲骨文討論投資興建密西根州一座100億美元的資料中心，但因為租賃和債務條件都比藍鴞之前和甲骨文先前協議更差，並擔心該州政治氛圍可能導致計畫延宕，因此協商停擺，未能達成協議。
這座資料中心容量1百萬瓩（GW）的資料中心將服務OpenAI，是星際之門（Stargate）計畫的一環。
甲骨文17日證實，表示這座密西根資料中心的股權協議最終協商，正「如期進行」，將不會包含藍鴞。知情人士透露，即便少了藍鴞，這座密西根州資料中心計畫仍持續進行，黑石正洽談提供股權資金，美國銀行也正引領規模約140億美元的債務交易，協助資助這項計畫，目前正引進其他銀行和投資人加入注資承諾。
不過，藍鴞一直都是甲骨文資料中心計劃的主要支持者，光是該公司抽腿，便拖累甲骨文股價17日重挫逾5%，債券的信用違約交換（CDS）再衝1999年來最高，並波及其他AI類股，凸顯投資人的驚弓之鳥情緒。
賣壓18日蔓延至亞洲市場，日經225指數收跌1%至三周低點，首爾Kospi指數也跌1.5%，台股則在政府基金護盤下，小跌0.2%。
