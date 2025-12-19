快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

馬斯克力挺xAI 台廠沾光 緯創、英業達等協力廠受惠

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
馬斯克發豪語，向旗下xAI員工宣示，若公司能在未來兩、三年內生存，將會超越競爭對手，並在明年就能達到通用人工智慧（AGI）技術。路透
馬斯克發豪語，向旗下xAI員工宣示，若公司能在未來兩、三年內生存，將會超越競爭對手，並在明年就能達到通用人工智慧（AGI）技術。路透

斯克發豪語，向旗下xAI員工宣示，若公司能在未來兩、三年內生存，將會超越競爭對手，並在明年就能達到通用人工智慧（AGI）技術。xAI目前主要委託戴爾（Dell）提供AI伺服器，主要協力廠商緯創（3231）、英業達及仁寶等代工大廠可望全面受惠。

外電報導，馬斯克近期在旗下AI公司xAI召開的員工大會中，宣示公司若能在未來兩、三年內持續營運，將有機會擊敗競爭對手，且預期明年xAI就能達到通運人工智慧等級，代表將超越現有AI模型的水準，顯示馬斯克對於自家xAI在未來AI市場發展抱持樂觀態度。

xAI發展概況
xAI發展概況

不僅如此，馬斯克還在xAI的會議中提到，每年預計將獲得200、300億美元資金，成為具備與其他AI公司搶佔優勢的關鍵，目前xAI最近的資料中心擴展計畫為「Colossus」，當前已經具備20萬顆GPU晶片，未來將會拓展到100萬顆GPU。

據了解，xAI目前採購的AI伺服器主要合作夥伴為戴爾，且傳出光是xAI對戴爾在今年釋出的新訂單金額至少逾50億美元，在AI算力迫切情況下，xAI對外釋出的AI伺服器訂單金將有機會持續衝高。

其中，緯創、英業達等代工大廠都已經打入戴爾的AI伺服器供應鏈，目前手握L6～L11大單。緯創在戴爾供應鏈當中拿下占比最高的L6訂單，且又有系統整合訂單，成為主要受惠AI伺服器代工大廠。

英業達在L6亦是主要供應鏈之一，當前出貨動能暢旺，訂單能見度有機會放眼到明年。

事實上，xAI的人工智慧模型Grok在今年中就已經被導入到特斯拉電動車當中，讓車主能在車上與AI機器人語音對話，且目前xAI正在開發全新一代的AI模型Grok 5，該運算參數規模將可望是上一代的兩倍，且將具備即時影片分析能力，讓xAI的模型後續商機備受市場期待。

除此之外，馬斯克同時還提出拓展太空資料中心的計畫，預計未來特斯拉開發的Optimus機器人將會負責太空資料中心的運營。其中，集團旗下的xAI預計將成為主要AI模型的供應者，在未來xAI將會大量支援特斯拉電動車、機器人等AI模型算力情況下，使xAI對於AI基礎建設的需求將不斷上升。

AI 戴爾

延伸閱讀

自駕小黃商機熱 大咖競逐…Alphabet旗下Waymo將籌資

金寶、華通 四檔有看頭

馬斯克：打造核融合爐超蠢 太陽是免費反應爐 別在地球浪費錢

美超微總裁梁見後與馬斯克相見歡 為 xAI 建置 GB300 南俊與優群受惠

相關新聞

傳陸祕製EUV原型機 測試中

路透報導，中國大陸科學家在深圳一處高度保密實驗室完成一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，希望二○二八年前用以生產晶片。該...

先進晶片製程 全靠EUV

晶片戰爭」作者米勒曾表示，「沒有艾司摩爾（ＡＳＭＬ），就不可能生產最先進的半導體」。在先進曝光設備市場中，艾司摩爾完全展...

欠缺光源技術 專家：陸突破路仍長

路透報導中國大陸已打造一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，與曝光機業者合作多年的產業界人士說，發出ＥＵＶ關鍵光源技術方法...

美光財報財測雙優 台鏈振奮 法人按讚南亞科、華邦電後市

AI應用需求持續強勁，美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）最新公布上季財報與本季財測雙雙優於預期，並釋出高頻寬記...

記憶體產業供需吃緊 半導體設備分杯羹

記憶體產業供需吃緊，美光缺貨狀況恐一路持續至2026年之後，業界看好相關設備與封裝供應鏈需求同步升溫，台系半導體設備廠在...

台積電亞利桑那二廠 擬產3奈米

日媒報導，台積電計劃在2026年第3季前後，開始把3奈米晶片製造設備移往美國亞利桑那州第二座晶圓廠，為這家全球晶圓代工龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。