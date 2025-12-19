快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

台積電亞利桑那二廠 擬產3奈米

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

日媒報導，台積電（2330）計劃在2026年第3季前後，開始把3奈米晶片製造設備移往美國亞利桑那州第二座晶圓廠，為這家全球晶圓代工龍頭在海外生產先進晶片的重要里程碑，為2027年啟動3奈米量產鋪路。

知情人士指出，台積電的設備移動作業預料將在明年7-9月進行，在完成安裝設備後，將投入長達一年的時間，讓產線合格並且提高產量。這項時程也符合台積電董事長魏哲家推動加速美國晶片生產至少「好幾季」的安排。亞利桑那州二廠先前規劃在2028年前上線。

不過，要在亞利桑那州生產更先進的晶片，要費時更久，因為涉及的作業環節已暴增到超過1,000項，且需要廣泛作業。

