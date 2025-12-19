美光財報財測雙優 台鏈振奮 法人按讚南亞科、華邦電後市

AI應用需求持續強勁，美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）最新公布上季財報與本季財測雙雙優於預期，並釋出高頻寬記憶體（HBM）供應吃緊、AI記憶體需求延續至2026年之後的正向展望，激勵股價勁揚，帶旺台股記憶體族群表現，法人看好，南亞科（2408）、華邦電、威剛等後市營運動能可期。

美光指出，隨資料中心運算能力持續提升，AI伺服器對高效能、高容量記憶體與儲存的需求快速放大，不僅推升DRAM與NAND位元需求，也使高階產品供應持續吃緊。美光18日早盤股價暴漲17%。美光執行長梅羅塔直言，產業整體供應仍遠低於需求，相關緊俏態勢預期將延續至2026年之後，且明年HBM供應量已全數完成價格與出貨量協議，顯示AI記憶體需求緊俏。

美光高喊記憶體產業火熱

在財務表現方面，美光截至11月底的年度第1季營收年增逾五成，獲利更大幅成長；展望本季，營收、毛利率與每股盈餘預測皆遠優於華爾街預期，反映AI與雲端資料中心需求已成為推升記憶體產業的新主軸。美光同時上修今年DRAM與NAND位元需求成長預估，並提高資本支出以因應長線需求，進一步鞏固市場對記憶體景氣復甦的信心。

在美光利多激勵下，台系記憶體族群同步受到資金關注。以南亞科來說，因應需求熱度，已陸續將部分產能轉回DDR4，市場預期本季漲勢仍有雙位數百分比。對於價格走勢，公司認為漲幅應在明年第2季後收斂，不過，若價格能維持在明年第1季的高檔，對全年營運相當有利。

華邦電部分，因應AI帶動記憶體出現結構性缺貨，今年10月間董事會已大幅上修資本支出至新台幣355.09億元，較年初的53億元增加近5.7倍，將用於擴充高雄廠產能及相關設備投資，以增加DRAM、NOR Flash等產品產出，預計2026年第3季後陸續顯現效益。

整體來看，隨AI應用持續推升伺服器與資料中心建置動能，記憶體已不再僅是循環反彈題材，而是進入結構性需求升級階段，法人普遍預期，在國際龍頭明確定調供需吃緊下，台系記憶體族群營運後市仍具想像空間。

昨天記憶體族群表現亮眼，南亞科終場上漲5.5元至170元、漲幅3.34%；華邦電一度衝上77.8元，改寫逾20年新高價，終場小漲0.6元至74.5元。