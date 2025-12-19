快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

美光財報財測雙優 台鏈振奮 法人按讚南亞科、華邦電後市

經濟日報／ 記者李孟珊、編譯季晶晶／綜合報導
AI應用需求持續強勁，美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）最新公布上季財報與本季財測雙雙優於預期。路透
AI應用需求持續強勁，美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）最新公布上季財報與本季財測雙雙優於預期。路透

AI應用需求持續強勁，美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）最新公布上季財報與本季財測雙雙優於預期，並釋出高頻寬記憶體（HBM）供應吃緊、AI記憶體需求延續至2026年之後的正向展望，激勵股價勁揚，帶旺台股記憶體族群表現，法人看好，南亞科（2408）、華邦電、威剛等後市營運動能可期。

美光指出，隨資料中心運算能力持續提升，AI伺服器對高效能、高容量記憶體與儲存的需求快速放大，不僅推升DRAM與NAND位元需求，也使高階產品供應持續吃緊。美光18日早盤股價暴漲17%。美光執行長梅羅塔直言，產業整體供應仍遠低於需求，相關緊俏態勢預期將延續至2026年之後，且明年HBM供應量已全數完成價格與出貨量協議，顯示AI記憶體需求緊俏。

美光高喊記憶體產業火熱
美光高喊記憶體產業火熱

在財務表現方面，美光截至11月底的年度第1季營收年增逾五成，獲利更大幅成長；展望本季，營收、毛利率與每股盈餘預測皆遠優於華爾街預期，反映AI與雲端資料中心需求已成為推升記憶體產業的新主軸。美光同時上修今年DRAM與NAND位元需求成長預估，並提高資本支出以因應長線需求，進一步鞏固市場對記憶體景氣復甦的信心。

在美光利多激勵下，台系記憶體族群同步受到資金關注。以南亞科來說，因應需求熱度，已陸續將部分產能轉回DDR4，市場預期本季漲勢仍有雙位數百分比。對於價格走勢，公司認為漲幅應在明年第2季後收斂，不過，若價格能維持在明年第1季的高檔，對全年營運相當有利。

華邦電部分，因應AI帶動記憶體出現結構性缺貨，今年10月間董事會已大幅上修資本支出至新台幣355.09億元，較年初的53億元增加近5.7倍，將用於擴充高雄廠產能及相關設備投資，以增加DRAM、NOR Flash等產品產出，預計2026年第3季後陸續顯現效益。

整體來看，隨AI應用持續推升伺服器與資料中心建置動能，記憶體已不再僅是循環反彈題材，而是進入結構性需求升級階段，法人普遍預期，在國際龍頭明確定調供需吃緊下，台系記憶體族群營運後市仍具想像空間。

昨天記憶體族群表現亮眼，南亞科終場上漲5.5元至170元、漲幅3.34%；華邦電一度衝上77.8元，改寫逾20年新高價，終場小漲0.6元至74.5元。

延伸閱讀

記憶體 美光 AI

延伸閱讀

美光展望樂觀到「股漲近10%」！上調DRAM與NAND成長預估 記憶體缺到明年後

精英電腦於CES 2026亮相次世代主機板、迷你電腦與AI商務筆電

0050等六檔台股ETF明起換股 南亞科將延後生效

AI搶光記憶體 恐缺貨到2027？筆電、手機受牽連 兩台廠吃到甜頭

相關新聞

傳陸祕製EUV原型機 測試中

路透報導，中國大陸科學家在深圳一處高度保密實驗室完成一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，希望二○二八年前用以生產晶片。該...

先進晶片製程 全靠EUV

晶片戰爭」作者米勒曾表示，「沒有艾司摩爾（ＡＳＭＬ），就不可能生產最先進的半導體」。在先進曝光設備市場中，艾司摩爾完全展...

欠缺光源技術 專家：陸突破路仍長

路透報導中國大陸已打造一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，與曝光機業者合作多年的產業界人士說，發出ＥＵＶ關鍵光源技術方法...

美光財報財測雙優 台鏈振奮 法人按讚南亞科、華邦電後市

AI應用需求持續強勁，美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）最新公布上季財報與本季財測雙雙優於預期，並釋出高頻寬記...

記憶體產業供需吃緊 半導體設備分杯羹

記憶體產業供需吃緊，美光缺貨狀況恐一路持續至2026年之後，業界看好相關設備與封裝供應鏈需求同步升溫，台系半導體設備廠在...

台積電亞利桑那二廠 擬產3奈米

日媒報導，台積電計劃在2026年第3季前後，開始把3奈米晶片製造設備移往美國亞利桑那州第二座晶圓廠，為這家全球晶圓代工龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。