快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

布局太空算力 台灣提早卡位

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

AI算力需求暴增，國際科技圈開始將目光投向「太空資料中心」。立委關切台灣是否有機會提前布局太空算力，並將相關技術納入中長期科技與太空發展規劃。

國科會昨（18）日回應，此次與齊柏林衛星同行的三顆立方衛星，已有一顆搭載GPU，為將來太空資料中心的發展，奠定重要研究基礎。

立法院教育及文化委員會昨日邀請國科會進行專題報告。立委葛如鈞指出，美國科技業界正積極討論將AI基礎建設「往上移」，包括SpaceX、Google皆評估在太空建置AI資料中心，部分新創甚至規劃2027年送出首顆「資料中心衛星」，透過太空運算後再將結果回傳地球，台灣是否也可將AI太空資料中心納入前瞻或中長期布局，提早卡位。

立委陳秀寳也關切，國際間提出在太空建置資料中心、利用太陽能解決缺電問題，是否技術上真的可行。

國家太空中心主任吳宗信回應，從物理理論來看可行，但工程挑戰極高，太空中沒有空氣，無法以風扇散熱，水冷系統也相當困難，溫度管理問題仍需克服。

太空 齊柏林衛星 國科會

延伸閱讀

影／用副署權對抗立法權 吳宗憲：只會出現在獨裁國家

「齊柏林衛星」姿態趨於穩定 國科會：推動太空產業為新的護國群山

綠白立委聲援助理費 反對修法匯給立委

吳郭魚創太空新紀錄 AMIGO成為第一隻在太空孵化的魚

相關新聞

傳陸祕製EUV原型機 測試中

路透報導，中國大陸科學家在深圳一處高度保密實驗室完成一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，希望二○二八年前用以生產晶片。該...

先進晶片製程 全靠EUV

晶片戰爭」作者米勒曾表示，「沒有艾司摩爾（ＡＳＭＬ），就不可能生產最先進的半導體」。在先進曝光設備市場中，艾司摩爾完全展...

欠缺光源技術 專家：陸突破路仍長

路透報導中國大陸已打造一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，與曝光機業者合作多年的產業界人士說，發出ＥＵＶ關鍵光源技術方法...

美光財報財測雙優 台鏈振奮…法人按讚南亞科、華邦電後市

AI應用需求持續強勁，美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）最新公布上季財報與本季財測雙雙優於預期，並釋出高頻寬記...

三星三折機開賣 預購訂單符合預期 新日興、兆利、富世達等受惠

三星首款三折疊旗艦手機Galaxy Z 今（19）日在台上市開賣，為全球六個首發之一，台灣三星對預購充滿信心。法人看好，...

三星三折機一支8.99萬 市場最高價

三星首款三折疊旗艦機Galaxy Z TriFold開賣，單價8.99萬元，創下台灣手機市場最高價。電信三雄均推出搭配5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。