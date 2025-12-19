三星三折機一支8.99萬 市場最高價
三星首款三折疊旗艦機Galaxy Z TriFold開賣，單價8.99萬元，創下台灣手機市場最高價。電信三雄均推出搭配5G資費的優惠購機方案，但即使電信業者祭出高達4.6萬元的高額補貼，也無法「零元」購機。
三星Galaxy Z TriFold供貨有限，台灣三星指出，Galaxy Z TriFold銷售通路以自有通路（三星智慧館、三星商城）為主，約占90%，其餘為特定電信通路。
中華電信（2412）公布資費方案，搭配精采5G月繳1,399元（48個月租期），專案價57,490元，VIP客戶續約購機最高折5,000元，優惠價52,490元即可入手三星旗艦折疊新機。
遠傳也宣布，19日開賣Galaxy Z TriFold，搭配月付1,399元指定方案，即享專案價57,490元起，遠傳獨家再送Spotify Premium、遠傳friDay影音免費體驗多重加值服務優惠等。
台灣大表示，於19日開放限量客訂開賣，搭配5G月租1,399元，約期48個月，專案價56,490元。
